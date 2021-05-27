人民网联合国5月26日电 （记者李晓宏）当地时间5月26日，中国常驻联合国代表张军在安理会叙利亚政治人道问题视频公开会上发言表示，联合国特别是安理会应大力推动叙利亚危机早日结束，缓解叙利亚人民的苦难。

张军呼吁，国际社会要全力推动叙利亚问题政治解决。中方支持裴凯儒特使继续推动落实安理会第2254号决议，呼吁叙利亚各方同特使保持沟通，在现有共识基础上推进宪法委员会工作。宪法委员会的工作必须保持独立性，不受外来干涉。应确保叙利亚政治进程由“叙人主导、叙人所有”。中方注意到叙利亚举行大选的相关活动，呼吁国际社会尊重叙利亚主权和叙利亚人民的选择。

他表示，国际社会要不断改善叙利亚安全局势。叙利亚西北部、东北部安全局势近期较为动荡，恐怖势力袭击不断，各武装团伙冲突对立，外国军队活动、对叙利亚的导弹袭击等加剧了紧张局势。中方呼吁有关各方切实尊重叙利亚的主权和领土完整，结束对叙利亚领土的非法侵略、占领和袭击。安理会很多成员对叙利亚境内恐怖活动和溢出风险存在关切。国际社会应根据国际法和安理会决议通力合作，共同打击叙利亚境内恐怖势力。

他呼吁，要综合应对叙利亚经济、人道和重建领域的挑战。叙利亚面临疫情、粮食安全、货币贬值、石油短缺、基础设施破败等多重挑战。近期，幼发拉底河水量下降，阿鲁克水站运转受到干扰，当地供水、供电和农业灌溉难以为继。中方呼吁联合国加大对叙利亚的粮食、疫苗和医疗物资援助，敦促冲突各方保护平民，停止对民用设施的干扰行为。在单边制裁影响下，援助资金无法汇入叙利亚境内，修复和重建学校、医院、供电站等基础设施困难重重，连最简单的零件、设备都购买不了，所谓人道豁免形同虚设。一边喊着人道主义口号，一边将人道问题政治化，实施单边制裁，这种做法不仅虚伪，更无法从根本上缓解叙利亚人道局势。可以说，单边制裁已经成为叙利亚重建的一道障碍，为了恢复基础设施运转、让叙利亚人民享有基础服务，必须立即解除单边制裁。

张军表示，联合国要确保对叙人道救援行动全程透明、不被政治化。联合国利用跨境点从叙利亚境外向境内运输人道物资，必须严格监测，杜绝一切非人道物资入境。应尊重叙利亚主权和领土完整，发挥叙利亚政府的作用。联合国要把推进跨线人道救援作为工作优先方向，积极推动有关各方消除敌意、建立信任，寻找可行的跨线方案，通过红新月会之间的联合行动，打通从大马士革前往叙西北部的运输路线。刚刚洛科克副秘书长表示正在这方面作出努力，据了解有关人道机构也在积极探索，相信在我们共同努力下，跨线方案有实现的可能性。对叙利亚开展援助应遵循人道、中立、公正、独立原则，不附加任何政治条件。

张军再次强调，叙利亚的未来掌握在叙利亚人民自己手里。中方衷心希望叙利亚人民早日走出战争阴霾，恢复和平安宁，愿继续为此发挥建设性作用。

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