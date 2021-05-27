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调查显示韩国逾四分之一中学生去年遭抑郁困扰

2021年05月27日08:20 | 来源：新华网
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　　韩国统计局25日发布的涉及青少年的数据显示，韩国超过四分之一中学生去年出现过抑郁情绪，最大困扰来自学业和外貌。

　　韩联社援引调查报告报道，韩国25.2%的中学生去年出现过抑郁情绪，即连续两周感到悲伤或绝望，以致正常日常生活受影响。其中，女生的这一比例达30.7%，比男生高近10个百分点。另外，34.2%的中学生自认为平时心理压力很大，较2019年回落5.7个百分点，为近10年来最低水平。

　　谈及抑郁原因，46.5%的中学生认为是学业，占比最大；其次是外貌，占12.5%。6.6%的中学生担心自己的身心健康，4.6%受零花钱不足困扰。

　　报告说，13岁至18岁青少年最常倾诉的对象是朋友，占比36.1%；其次是家长，占比32.5%，其中大多数向母亲吐露苦恼。

　　依据这项调查，韩国13岁至18岁青少年平均每周参加2小时体育活动，每天平均睡眠8小时；近四成每天参加课外学习超过3小时；接受课外辅导者比例为66.5%，较上一年下降7.8个百分点。

　　报告说，自2011年起自杀连续9年成为9岁至24岁人群的第一大死因。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘叶婷)

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