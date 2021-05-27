人民网华盛顿5月26日电 （记者张梦旭）据美国媒体报道，美国加利福尼亚州圣何塞26日上午发生枪击事件，造成至少8人死亡，还有数人受伤。一名运输工人当天早些时候在轻轨维修厂开火，打死8人，其中许多是他的同事。枪手也已经死亡。

圣塔克拉拉县警长办公室发言人拉塞尔·戴维斯对记者说，警方在当地时间6点30分左右收到来自圣何塞山谷交通局轻轨维修厂附近发生枪击事件的多起报告后出警。警方已指认开枪凶手是57岁的萨姆·卡西迪，他在这处轻轨维修厂工作。警察并没有与枪手交火，据信枪手死于自杀，目前作案动机不明。

加州州长加文·纽森当天下午在新闻发布会上，赞扬了警长们对枪击事件的反应，并感叹美国又发生了一起悲剧。“我们到底怎么了？我们什么时候才能正视这个问题？”他说。

美国总统拜登发表声明，敦促国会对枪支暴力采取行动，并表示至少有8个家庭无法再次完整，孩子、父母和配偶都在等待他们的爱人是否能回家。

据美国有线电视新闻网报道，美国过去这个周末至少发生了12起大规模枪击事件，造成至少11人死亡，69人受伤。据美国枪支暴力档案网统计，今年到目前为止，全美已有超过7500人死于枪支暴力，同比增长23%。

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