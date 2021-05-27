人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国加州枪击案造成至少8人死亡

2021年05月27日08:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿5月26日电 （记者张梦旭）据美国媒体报道，美国加利福尼亚州圣何塞26日上午发生枪击事件，造成至少8人死亡，还有数人受伤。一名运输工人当天早些时候在轻轨维修厂开火，打死8人，其中许多是他的同事。枪手也已经死亡。

圣塔克拉拉县警长办公室发言人拉塞尔·戴维斯对记者说，警方在当地时间6点30分左右收到来自圣何塞山谷交通局轻轨维修厂附近发生枪击事件的多起报告后出警。警方已指认开枪凶手是57岁的萨姆·卡西迪，他在这处轻轨维修厂工作。警察并没有与枪手交火，据信枪手死于自杀，目前作案动机不明。

加州州长加文·纽森当天下午在新闻发布会上，赞扬了警长们对枪击事件的反应，并感叹美国又发生了一起悲剧。“我们到底怎么了？我们什么时候才能正视这个问题？”他说。

美国总统拜登发表声明，敦促国会对枪支暴力采取行动，并表示至少有8个家庭无法再次完整，孩子、父母和配偶都在等待他们的爱人是否能回家。

据美国有线电视新闻网报道，美国过去这个周末至少发生了12起大规模枪击事件，造成至少11人死亡，69人受伤。据美国枪支暴力档案网统计，今年到目前为止，全美已有超过7500人死于枪支暴力，同比增长23%。

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部