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中国成法国第二大留学生来源国

2021年05月27日08:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电 日前，启德教育在京发布《2021法国留学报告》（以下简称报告），报告援引法国高等教育、科研与创新部2020数据显示，2019-2020年度，中国成法国留学生第二大来源国，人数（29733人）仅次于摩洛哥，较2018年同期增长了24%。

高等商学院中国学生增幅较高

法国高等教育的院校分为综合大学与高等专业院校。其中综合大学代表学府有巴黎大学、索邦大学等。高等专业院校更重视教学与实践的结合，以培养高级专业人才而出名。

法国高等教育、科研与创新部数据显示，2019-2020学年，在综合性公立大学就读的中国留学生为14900名；在工程师学院就读的中国留学生为3508名；在高等商学院就读的中国留学生为7988名，5年内就读法国高等商学院的中国留学生增幅高达69%。

另据法国高等教育署2020年8月公布的数据显示，2020年中国学生申请赴法国就读的城市中，占比前6位的分别为巴黎（39%）、里昂（15%）、南特（8%）、马赛（8%）、图卢兹（7%）、里尔（6%）。

报告显示，法国高等教育实行3-5-8学制。法国的公立综合大学、公立工程师学院、公立艺术院校均为免学费教育，每年只需支付注册费。私立院校，同等专业下，学费相对低于其它欧美国家相对应的专业，高等商学院本科学费为每年8000到12000欧元，整个硕士阶段学费为14000到35000欧元，私立工程师学院学费为每年6000到12000欧元，私立艺术院校学费为每年8000到15000欧元。

实习是必不可少的部分

在授课语言方面，报告指出，法国高等教育的授课语言通常分为100%法语授课、100%英语授课与英法双语授课3种形式。法语能力强的学生，可以选择直入综合大学或其它高等专业院校的法语授课课程。零法语基础的学生，可以选择全英语授课课程（可用雅思或托福成绩申请）。

相关数据显示，2021年，法国英语授课的课程数量较2004年增加了近5倍。在英语授课的高商课程中，学校一般会为国际学生提供一些法语基础课，以便学生更好适应当地生活以及将来的实习或工作环境。

启德教育相关专家强调，实习是法国高等教育中必不可少的部分，在综合大学（即使是研究型专业）通常都要求实习。在以注重实践著称的工程师学院以及高等商学院，硕士阶段一般都安排不少于4个月的实习期。从实习途径而言，通过法国院校举办的各种招聘会，学生有机会了解岗位信息，并找到适合自身的实习岗位进行实操。

硕士及硕士以上学历的国际学生，如果希望毕业后先在法国工作一段时间，毕业前可以申请找工作APS签证。具体而言，在持有找工作签证期间，如果找到符合工作签证要求的工作，即可换工作签证居留。从获得硕士及以上文凭日期算起的4年内，留法学生可以申请APS签证，用于重返法国找工作或创业。

2020年初，中法两国更新了《中华人民共和国教育部与法国高等教育、科研与创新部关于高等教育学位和文凭互认的行政协议》。此协议签署后，所有持有普通高中毕业证书或中等专业学校毕业证书的学生，无论中学阶段修习的是普通高中课程、法国承认的其它类课程或者在中国修习其它国家的中学课程，均无需提供高考成绩即可赴法留学。

（薛 梓）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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