□ 严 瑜

一段时间以来，自诩为“自由灯塔”和“人权卫士”的美国，不断给中国泼脏水、“扣帽子”，编织有关新疆“强迫劳动”的谎话，拼命拉拢西方国家对华施压。然而，可笑的是，美国不但迟迟拿不出指控中国“强迫劳动”的确凿证据，反倒是自己侵犯劳工权利、实施强迫劳动的恶劣行径再次被媒体揭露。

近日，有媒体披露，数百名来自印度的工人被招募到美国新泽西州修建一座大型印度教寺庙。这些印度工人每周被迫工作超过87小时，每小时收入仅1.2美元，远低于美国联邦和相关州法律规定的最低薪资。

其实，这类事件在美国见怪不怪，因为类似侵犯劳工权利的案例层出不穷。

据美媒报道，新冠肺炎疫情在美国暴发初期，美国部分企业主罔顾员工生命和健康安全，要求其不得佩戴个人防护设备，以免“吓到顾客”并造成恐慌。一些零售业雇员，因为呼吁关闭商店以免员工感染病毒，或遭到公司开除或被迫离职。此外，美国政府抗疫不力导致肉类加工厂等聚集型工作场所的员工更易感染新冠病毒。仅2020年3月至9月，全美至少494家肉类包装和食品加工厂由于作业距离近、缺乏防护措施等原因发生新冠肺炎疫情。

这些仅仅是美国侵犯劳工权利问题的冰山一角。据国际工会联合会的报告，美国存在系统性侵犯劳工权利问题，在主要发达国家中表现最差。国际劳工组织的统计数据显示，美国作为世界上最发达的国家，迄今只批准14项国际劳工公约和劳工组织8个核心公约中的2个，是批准公约数量较少的成员国之一。

使用童工、就业歧视、“血汗工厂”压榨劳工……通过美媒的新闻报道，我们不难看到，侵犯劳工权利的种种现象在美国多地频繁发生，绝非个案孤例。若是稍微了解一点美国历史，就会知道，“奴隶制”这一强迫劳动、侵犯人权的罪恶制度正是美国一道极其丑陋、无法愈合的伤疤。时至今日，其遗毒依旧在美国社会根深蒂固，只不过受害者从曾经的黑奴变为今天的外来移民。

且看一串令人触目惊心的数字：过去5年，美国所有50州和哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩运案；仅2019年，美国联邦调查局报告人口贩运案件1883宗，比2018年多出500多宗；每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万，其中一半被贩运到“血汗工厂”或遭受家庭奴役……毫不夸张地说，美国强迫劳动的现象无处不在。冰冷的数字，揭露出“人权卫士”的伪善面孔和“自由灯塔”的摇摇欲坠，其背后是美国长期以来蔑视人权、大搞双重标准的虚伪和残酷。

由此可见，美国费尽心思安在中国头上的“强迫劳动”罪名，恰恰最适合自己。可叹的是，对自己劣迹斑斑的黑历史和一地鸡毛的窘况，美国政客、媒体不但“伤疤未好忘了疼”，而且以己度人，一次又一次在人权问题上对中国妄加指责、横加干涉。真不知道美国哪来的底气和自信？说到这，忍不住想奉劝美国，有闲工夫编谎言、“扣帽子”，倒不如先照照镜子、好好反思，想想该怎么保障本国工人的合法权益、切实履行国际劳工公约。

(责编：艾雯、刘叶婷)