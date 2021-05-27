美国的斑斑人权劣迹早已为世人所公认

新华社北京5月26日电 （记者伍岳、孙楠）外交部发言人赵立坚26日说，弗洛伊德事件反映的只是美国内种族主义问题的“冰山一角”，美国在种族歧视、仇恨犯罪等方面的斑斑劣迹早已为世人所公认。

当日例行记者会上，有记者问：5月25日是美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭跪压致死一周年纪念日，美国全国再次爆发游行示威，抗议美国内种族歧视问题。但当前美国内对亚裔、非洲裔等少数族裔的仇视问题依然存在，这一状况似乎并未因弗洛伊德事件而发生改变。中方对此有何评论？

赵立坚说，很多网民向美国发出“灵魂拷问”：一年后，美国改变了吗？“弗洛伊德们”可以自由呼吸了吗？

“弗洛伊德先生的家人悲恸地说，‘这是漫长的一年，这是痛苦的一年’。”赵立坚说，一年过去了，“我无法呼吸”的绝望呐喊仍在回响，针对少数族裔的枪击等暴力事件仍不断见诸报端。据报道，仅在弗洛伊德案审理的21天中，全美有64人被警察枪杀，其中绝大多数人是有色人种。阿克西奥斯网站民调数据显示，一年来非洲裔美国人与警察之间的关系不仅没有改善，反而日益演变成“一场深刻且不断升级的危机”，72%的非洲裔受访者认为，警察枪击非洲裔等少数族裔年轻人的情况在过去一年中更趋恶化。

赵立坚说，弗洛伊德事件反映的只是美国内种族主义问题的“冰山一角”。据美联社与全美民意调查中心公共事务研究中心的最新数据显示，60%的美国人认为种族主义是一个“非常或极其严重”的问题。而据非营利组织“制止仇恨亚太裔美国人组织”的数据，疫情发生以来，全美记录在案的反亚裔仇恨事件超过6600起。美国在种族歧视、仇恨犯罪等方面的斑斑人权劣迹，早已为世人所公认。美国领导人今年也承认仇恨和种族歧视是困扰美国社会的“丑陋毒药”。

“美方应管好自己的事儿，解决自身面临的问题，还人民以安全，让人民拥有免于歧视、免于恐惧和自由呼吸的权利，而不应总想着对外散布针对他国的谎言和虚假信息，四处煽风点火、插手干涉他国内政。”赵立坚说。

评美国童工问题：

所谓“人权灯塔”的灯下黑

新华社北京5月26日电 （记者伍岳、孙楠）外交部发言人赵立坚26日表示，美国向来自我标榜为“人权灯塔”，其严重的童工问题是这个所谓“灯塔”的灯下黑，希望国际社会敦促美国政府早日批准《联合国儿童权利公约》，采取有效措施消除本国严重的童工问题。

当日例行记者会上，有记者问：今年是联合国大会确定的“消除童工现象国际年”。多年来，国际劳工组织不断对美国雇佣童工并造成严重工伤事故表达关切，媒体也多次披露美国烟草行业雇佣童工问题。请问中方对此有何评论？

赵立坚说，儿童是世界的未来。保护和促进儿童权利是各国促进和保障人权事业的重要领域。美国向来自我标榜为“人权灯塔”，但美国作为世界上最发达的国家，却是世界上唯一没有批准《联合国儿童权利公约》的国家，其严重的童工问题更是这个所谓“灯塔”的灯下黑。

赵立坚说，据美国官方统计，2019年美执法人员发现违反《公平劳动标准法》的童工案达858宗，在危险职业场所工作的未成年人达544名。然而美国一些行业协会的统计数据远比美国官方数据触目惊心。根据有关组织报告，美国约有50万名童工从事农业劳作，很多孩子从8岁起开始工作，每周工作时长达72小时，每天劳作10小时以上也不鲜见，童工因农药致癌风险更是成年人的3倍。美国死亡童工案件有一半来自农业领域，2003至2016年间美国有237名童工死于农业事故，4倍于其他行业。

他说，尤其令人关切的是，美国烟草行业雇佣童工极为普遍。据一些人权组织报道，美国多个州存在烟草农场大量雇佣儿童从事收割和晾晒烟叶、甚至操作重型机械等情况。同时，烟草农场对儿童身心健康危害极大，有报道称在烟草农场劳动的儿童普遍感到恶心头疼，出现尼古丁中毒现象，甚至被发现肺部受到感染。

赵立坚说，国际劳工组织公约实施与建议专家委员会多年来不断就美国童工问题发表评论，多次对美国农场出现大量童工严重工伤事故表达关切，敦促美国政府制定措施加强对农业使用童工的监管，提供农业领域童工情况详细统计数据，特别是工伤案件数量和违法使用童工案件调查和处理情况。

赵立坚说，美国政府对国际劳工组织的关切和建议充耳不闻，雇佣童工问题毫无改善。在“消除童工现象国际年”之际，中方希望国际社会更加关注美国雇佣童工问题，敦促美国政府早日批准《联合国儿童权利公约》，采取有效措施消除本国严重的童工问题，切实履行国际劳工组织《消除最恶劣形式童工公约》。

中方决定对一美方人员实施制裁

新华社北京5月26日电 （记者伍岳、孙楠）针对美国国务院近日发布“2020年度国际宗教自由报告”，宣布对中方一名官员进行制裁，外交部发言人赵立坚26日说，美方所谓报告罔顾事实，充满意识形态偏见，大肆诋毁中国宗教政策，严重干涉中国内政，中方对此坚决反对。

赵立坚是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表态的。

赵立坚说，针对美方公然为邪教组织张目、基于谎言和虚假信息对中方人员实施单边制裁的行径，中方决定对美国国际宗教自由委员会委员约翰尼·摩尔实施制裁，禁止摩尔及其家属入境中国内地及香港、澳门特别行政区。

他说，中方敦促美方纠正错误，撤销所谓制裁，停止借所谓宗教问题干涉中国内政。

(责编：艾雯、刘叶婷)