美国被称为“贫富分化最严重的西方国家”，这是多种研究机构在事实和数据基础上得出的结论。自19世纪末“镀金时代”美国开始“爆发式”地创造巨额财富以来，“富者愈富、贫者愈贫”现象就稳定地成为美国社会基本特征之一。及至21世纪的今天，美国贫富分化问题依然顽固地朝着越来越严重的方向发展。美式民主非但没有能力填平贫富差距鸿沟，反而把它割得越来越深、越来越长。

近几十年来，美国结构性的种族主义，以及教育、医保、金融等系统中的不平等，都进一步加剧了贫富分化。彭博新闻社2020年10月报道，美国最富有的50人与最贫穷的1.65亿人拥有的财富相等。美国官方数据显示，美国贫富差距已达到自上世纪二三十年代经济大萧条以来的最高点。

美国贫富分化不仅体现在财富分配的两极悬殊，还体现在中产阶层的日益萎缩。美国知名经济学教授理查德·沃尔夫最近发表文章，将贫富分化问题加剧归为“衰退迹象”——过去40年美国经济增长缓慢，而这种增长的大部分落入了最富有的10%的人手中。另外90%的人实际工资增长有限，这促使他们大规模举债，而他们的债权人大多是最富有的10%的人。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪一针见血地指出：“这里有非常明显的赢家和输家，而且失败者正在被彻底压垮。”

放任贫富差距不断拉大，这是美国社会不公的一大突出体现。美国治理者没有促进共同富裕的切实行动，没有寻求利益最大公约数的真诚意愿，就等于根本没有把广大民众的权益放在心上，只是让“民主之治”成为海市蜃楼。新冠肺炎疫情给美国穷人造成的重创，更凸显了这一点——美国媒体报道，美国穷人感染病例更多，死亡率更高；疫情失控导致大规模失业潮，数千万人失去医疗保险，1/6美国人、1/4美国儿童面临饥饿威胁，美国穷人的预期寿命持续下降，“许多人感觉被华盛顿抛弃”。美联储公布的家庭财富季度研究报告显示，2020年，最富有的1%美国家庭的净资产增加约4万亿美元，意味着他们获得了全美新增财富的35%左右；而最贫穷的那一半人口仅获得了4%。《华盛顿邮报》评论指出，“新冠肺炎疫情带来了美国现代史上最不平等的衰退”。

“一栋裂开的房子是站不住的。”亚伯拉罕·林肯160多年前论及美国南北两种经济制度的话，如今也很适合用来分析美国贫富差距拉大的后果。近年来，观察人士评述美国贫富悬殊之危的措辞不约而同地日趋严厉，频频敲响警钟。美国参议员伯尼·桑德斯甚至坦言“美国贫富差距大得可耻”。美国诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨在《美国真相》一书中犀利指出，横亘在上层和下层之间日益加深的鸿沟是美国当前困境的根源所在。在贫富差距日渐拉大的土壤上，民粹主义、种族主义、暴力犯罪等问题不断滋生，英国学者马丁·雅克将这些贫富差距带来的乱象描述为“美国的内爆”。桥水基金创始人、首席执行官雷·达里奥也预期这些乱象后果严重，甚至对美国发出“可能引发内战”的警告。

耐人寻味的是，美国一直存在这样的特点：发现问题和解决问题之间的鸿沟，丝毫不亚于贫富之间的鸿沟。虽然美国新一届政府反复承诺要解决严重的贫富差距问题，但是基本无人预期这种承诺能够真正终结“富者愈富、贫者愈贫”，现实总是更符合英国《金融时报》的分析——“无论谁坐镇白宫，大多数加剧不平等的因素都不在他的控制范围”。如此看来，美国的制度性痼疾只能延续“富者独尊”这一有悖公道的模式，并持续对美式民主给予极大讽刺了。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)