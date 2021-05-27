本报记者 罗珊珊

第二届跨国公司领导人青岛峰会将于7月15日至16日举办。5月26日，国新办举行新闻发布会介绍有关情况。

“跨国公司是连接国内国际双循环的重要载体，将在构建新发展格局中发挥更加重要的作用，获得更为广阔的发展空间。”商务部副部长钱克明表示，商务部会同山东省举办跨国公司领导人青岛峰会活动，既是落实高水平开放的重要举措，又是中国政府重视跨国公司在华发展的具体体现。

2019年的首届跨国公司领导人青岛峰会，以“对话、合作、共赢”为宗旨，以“跨国公司与中国”为主题，吸引了115家世界500强、284家行业领军企业领导人等共5100多位嘉宾参会，峰会为倾听跨国公司声音开辟了更广泛、更高效的渠道，展示了中国全面开放发展的巨大机遇，坚定了跨国公司投资中国的信心。

第二届峰会将继承首届峰会的定位和主题，在继续以“跨国公司与中国”为主题，探讨跨国公司在重塑全球产业链体系中的重要作用，理清中国市场与跨国公司相互促进、共同成长关系的同时，还将发布《跨国公司在中国：新格局孕育新机遇》研究报告，全面梳理跨国公司在构建新发展格局中的作用，以及新发展格局为跨国公司成长提供的新机遇。

山东省副省长汲斌昌介绍，自5月6日，国务院批复同意举办峰会以来，嘉宾邀约工作快速推进。截至目前，已有来自境外26个国家和地区的310家跨国公司报名线下参会，嘉宾人数330人。来自境内169家跨国公司的182名嘉宾报名线下参会。目前，还有一些跨国公司待进一步确认高层参会人员。

为了更好放大峰会效果，山东省将在同期、同地举办2021年新动能·青岛展洽会。展洽会以“新格局 新动能 新机遇”为主题，采取线上线下相结合的方式举办，线下进行主题展，展示面积初定2.35万平方米，设立“跨国公司与山东馆”和“企业馆”；线上云展将邀请500余家企业参展，举办100场在线路演推介和对接活动。截至目前，展洽会已经收到一些国家和地区600余家企业的参展意向。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 02 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)