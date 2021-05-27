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科技守护“舌尖上的安全”

乌拉圭输华牛肉贴上追溯标识码

2021年05月27日05:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电 （记者刘 峣）乌拉圭国家肉类产品可追溯体系合作签约仪式近日在上海举行。该追溯体系将全面采用IDcode/MA统一标识国际编码标准，由乌拉圭国家肉类协会、中关村工信二维码技术研究院和上海恒有信科技有限责任公司合作建设。该追溯体系将在乌拉圭的肉类产品包装上应用独一无二的标识，将牛肉从农场一直追踪到消费者的餐桌上。今后中国消费者购买此类产品可通过该统一标识国际编码体系更便捷地跨国溯源。

　　乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯表示，乌拉圭多年以来都使用法律强制规定的追溯系统，高度重视对中国出口产品的质量和品控。这次三方全新的合作，将使乌拉圭出口到中国的产品更加透明、可信，并为消费者提供更多信息，也将成为跨国贸易追溯的典范。

　　中关村工信二维码技术研究院院长张超表示，标识代码是实现万物互联、贸易流通和跨境结算的基础技术，中关村工信二维码技术研究院是一家全球性的代码发行机构，其主导成立的统一标识代码注册管理中心有限公司（UTC）负责该体系的全球运营和维护工作，目前已在全球设立包括中国、韩国、印度、加拿大、老挝、缅甸的6个国家服务机构，与10个以上国家的机构签署了合作协议，已服务超过30个以上的国家和地区。

(责编：赵欣悦、白宇)

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