蒋佳欣

据美国《华盛顿邮报》网站报道，尽管才5月，俄罗斯西北部北极圈附近气温已接近约32摄氏度。在莫斯科，气温已连续多日打破纪录。加拿大中部也异常温暖，森林野火肆虐，消融的冰面腾起浓烟。北半球高纬度地区惊人的高温，透露出全球气候面临的危机。

气温升高常态化

历史性高温席卷北半球，气候变暖问题又一次引发人们关注。据《今日美国》报道，一项研究显示，由于气候变化，现在地球上大部分冰川融化的速度比历史上任何时候都快。冰川学家罗曼·胡贡奈特称，阿拉斯加是“地球上冰川融化率最高的地区之一”。

俄亥俄州立大学的学者朗尼·汤普森表示，喜马拉雅山的形势尤其令人担忧。“在旱季，冰川融水是主要水道的重要水源。如果喜马拉雅山冰川不断收缩，印度和孟加拉等人口大国可能在几十年内面临水资源或粮食短缺。”

政府间气候变化专门委员会（IPCC）2019年的一项报告称，工业化时代开启以来，海平面已经上升了0.3米，这一进程还在加快。到2100年，海平面可能进一步上升0.3米至1.1米，具体结果取决于地球变暖的程度。

“全球气温升高已经呈现常态化发展。”外交学院国际关系研究所讲师王思丹在接受本报采访时表示，“其影响非常广泛，包括海平面上升、生物多样性丧失、极端天气频发、粮食减产等，地球变暖加剧对生态系统的负面作用会越来越明显。”

人类是关键因素

加拿大广播公司报道称，在地球气温因人类活动导致的气候变化而上升之际，气候学家预测高温天气将越来越频繁，本月在高纬度地区观测到的高温符合这一预测。

驻伦敦的气象学家斯科特·邓肯在推特上表示，随着地球变暖，北极地区，尤其是俄罗斯一侧，正在经历越来越猛烈的热浪。他强调：“人类导致的气候变化是此中的关键因素。”

王思丹指出，气候变化的主要原因是，自工业革命以来，各国尤其是发达国家在工业化过程中所排放的温室气体。英国《新科学家》杂志近日刊文指出，每当全球经济步履蹒跚，碳排放会出现一定程度的减少；一旦经济企稳回升，碳排放又会恢复增长。目前，全世界已比工业化前升温1摄氏度，而且即将在2026年至2042年之间超过巴黎协定设定的理想目标——将升温幅度控制在1.5摄氏度。

据英国《卫报》网站报道，全球经济从新冠肺炎疫情造成的衰退中复苏，刺激了化石燃料的使用，预计今年二氧化碳排放年增速将达到有史以来第二高的水平。国际能源署警告说，这一增速仅次于10年前金融危机后的大规模反弹。如果各国政府不迅速采取行动，全球减排目标将难以实现。

各方需守望相助

目前，几乎所有国家都批准了2015年围绕气候变化达成的巴黎协定。2021年11月将在英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会以及大会召开前的谈判，都希望达成可信方案，在本世纪中期之前实现净零排放。

近年来，不少国家提出了各自减少碳排放的目标和举措。去年，中国向世界宣示了两个国家目标—— “2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”。此外，据美联社报道，欧盟计划将2050年碳中和目标写入法律文件。

“各国政府已经提出了相关目标，最重要的是落实。国际承诺必须要转化到国内政策，才能真正实现巴黎协定所设定的目标。”王思丹指出，同时，推进气候治理的国际合作非常重要。发达国家应该继续履行承诺，特别是向发展中国家提供资金和技术支持，为全球气候治理提供重要动力。

(责编：赵欣悦、白宇)