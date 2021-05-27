本报记者 吴 杰 刘玲玲 孙广勇 谢亚宏

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疫情让全球面临严峻的职业安全与健康挑战，小微企业从业者、个体劳动者等群体尤为脆弱。国际劳工组织敦促各国建设更加健全、更具韧性的职业健康与安全体系，并将此纳入国家整体危机应急计划，努力保护劳动者权益，支持企业可持续发展。

国际劳工组织近日发布题为“预见、准备和应对危机：现在就投资具有韧性的职业安全与健康体系”的报告。报告指出，新冠肺炎疫情以及由此带来的工作模式的转变，给不同行业的劳动者带来了健康和安全风险。报告呼吁各国积极出台政策，将劳动者在疫情期间所面临的风险降到最低，促进经济可持续复苏。

全球职业安全与健康挑战增大

根据国际劳工组织的报告，疫情期间，应急、医疗和社会服务等特定行业的劳动者面临极高的感染风险。迄今为止，新冠病毒已在全球夺去了7000多名医务工作者的生命，多达1.36亿医疗和社会工作者面临严峻的暴露风险。

小微企业从业者、个体劳动者等群体尤为脆弱。报告指出，很多小微企业缺乏应对疫情的资源，往往难以在职业安全与健康方面完全合规。很多劳动者不得不冒着感染的高风险继续工作，不少人无法获得病假或带薪休假等基本社会保障。

国际劳工组织与世界卫生组织5月19日联合发布最新政策简报，为各国政府和企业防止新冠病毒在工作场所蔓延提供政策建议，呼吁各方共同努力，降低劳动者面临的健康风险。简报指出，当前建筑、销售、保洁、肉类加工等行业的病毒传播风险正在增加，相关部门和行业企业应该增强公共卫生和职业安全措施。

此次简报详细介绍了由国际劳工组织确立的“国际劳工标准”，为应对上述挑战、减少病毒在工作场所的传播，以及落实职业安全和健康措施提供了详细指南。国际劳工组织同时鼓励开展社会对话，作为确保防疫措施得到广泛接受和有效落实的最佳方式。

各国综合施策保障劳动者权益

为保障疫情期间劳动者的基本权益，许多国家积极出台各类财政和社会政策，保证社会和企业的正常运行。

中国在保障劳动者安全健康方面作出了表率。疫情发生后，中国国家卫健委和应急管理部迅速出台指南和相关措施，指导企事业单位安全复工复产，做好疫情防控。由人力资源社会保障部、中华全国总工会、中国企业联合会和中华全国工商业联合会共同组成的国家协调劳动关系三方积极开展社会对话，出台了多个文件，指导企业应对疫情和做好劳动保护工作，守护职工健康。为保护好抗疫一线的医务工作者，中国制定了医务工作者的个人防护、保障休息时间、做好心理疏导等十方面措施。此外，中国与国际组织积极合作，国际劳工组织翻译了相关政策和指导手册，为湖北省100多家医院的医务工作者提供个人防护方面的在线指导。

法国卫生部门和劳工部共同制定了针对不同工作场所的防疫协议和要求，并鼓励民众在条件允许的情况下远程办公，避免病毒感染风险。为保证一线工作者的健康，法国去年底正式启动新冠疫苗接种工作时，把医疗和教育工作者、消防员、警察等列入疫苗优先接种者之列。

巴西联邦政府推出多项临时措施以应对疫情带来的职业相关安全与健康问题，其中包括允许企业缩减工时和工资、暂停合同和推迟支付工龄保证金、为支出开放特别信贷等内容。今年3月，政府宣布重启援助，在4个月中继续发放紧急援助金。两人以上家庭每月可获得250雷亚尔（1雷亚尔约合1.20元人民币）。据统计，2020年巴西紧急援助金计划共花费2909亿雷亚尔，而2021年将发放440亿雷亚尔。巴西卫生部部长奎罗加表示，政府争取在2021年年底前为所有国民接种疫苗，以回归正常生活。

鉴于医疗基础设施相对薄弱，许多非洲国家制定了政策，对工作场所的卫生规定等进行细化。旅游业是乌干达的支柱产业之一，去年8月乌政府启动了旅游业标准操作程序以助力行业重启。乌旅游部部长布蒂梅表示，这套操作程序遵循专家建议和经验，各级政府和相关机构必须严格遵循，违者将予以重罚。

去年疫情发生后，加纳在允许企业继续运营的同时，对工作场所和营业机构的社交距离和卫生措施等进行细化。今年1月底疫情形势趋紧时，加纳宣布全国办公场所必须采用工作人员“轮班制”，并鼓励使用线上会议系统办公。

需要不断完善职业安全体系

国际劳工组织总干事盖伊·赖德表示，疫情挑战面前，强大、有复原力的职业安全与健康环境的重要性凸显。“在经济复苏和预防工作中，我们将需要更好的国家政策、机构和监管框架，并将其妥善纳入危机应对框架。”

泰国商会大学经济与商业预测中心主任塔纳瓦表示，各国需要建立起健全和有效的职业安全与健康体系，以提升未来应对危机的能力，更好地保护工人的安全和健康，支持企业可持续发展。企业应该继续维持一些现有的防疫管理措施，例如定时打扫公用空间、确保员工保持安全距离和戴口罩等。

法国《费加罗报》文章指出，疫情防控期间，远程办公对避免病毒感染风险、保障有序工作和生产起到了重要作用。数据显示，法国自3月以来健康风险较高的19个行业中，远程办公的比例为74%。据美国企业技术研究中心近日公布的一份调查预测，受疫情影响，2021年全球34%员工将长期居家办公，高于疫情前的16.4%。

远程办公在降低疫情风险的同时，也造成一些负面影响。根据国际劳工组织近日对12个国家和地区的企业所开展的调查，有65%的企业报告员工在远程工作期间难以维持工作热情。巴西企业职业健康与安全协会主席里卡多·帕切科表示，因社交隔离政策、绩效压力以及远程在线办公遇到的困难等因素，工作者们的精神状态变得非常脆弱。

咨询机构世邦魏理仕的一份调查报告指出，在疫情趋缓后，远程办公与线下办公结合将成为未来工作的新趋势。企业需要创建新的日常办公方式，即“办公室+远程办公”的混合模式，使员工可以在办公室和远程办公中无缝地进行切换。

塔纳瓦表示，企业应当学会用新的方式完成沟通协作，以适应居家办公、灵活办公的场景，调整组织结构和部分考核指标，将办公室办公和居家办公用最合理的方式结合起来，让员工和企业同时获益。

（本报里约热内卢、巴黎、曼谷、北京5月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)