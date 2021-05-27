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王毅出席慕尼黑安全会议“中国专场”活动并发表演讲

2021年05月27日05:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京5月25日电  国务委员兼外长王毅25日应邀在北京以视频方式出席慕尼黑安全会议“中国专场”活动并发表演讲，重点就中国发展、中国与世界关系以及中欧合作等阐释了中方立场。

　　王毅指出，中国是世界各国可信赖的伙伴，而不是相互对抗的制度性对手。中国既有制度上的自信，也有文明上的包容。我们将坚持自己选择的制度和发展道路，同时也充分尊重其他国家的自主选择，不会搞什么制度输出和制度竞争。

　　王毅表示，中国愿同欧洲和世界各国践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系。愿本着相互尊重、互利共赢原则，同欧洲继续保持和拓展全方位合作。中方始终从战略高度看待中欧关系，认为合作是中欧关系的大方向和主基调，将欧方视为伙伴而非对手。中方将一如既往坚定支持欧洲一体化进程，支持欧盟团结自强，加强战略自主，在国际上发挥更大作用。双方要避免虚假信息遮蔽真相，不让政治病毒破坏团结，为中欧关系行稳致远奠定坚实的民意和社会基础。

　　王毅还就中欧关系、中欧投资协定、多边主义和新疆等问题回答了提问。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月27日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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