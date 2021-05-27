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斯洛文尼亚总统帕霍尔会见杨洁篪

2021年05月27日05:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社卢布尔雅那5月26日电  （记者彭立军）斯洛文尼亚总统帕霍尔26日在卢布尔雅那会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪转达习近平主席致帕霍尔总统的亲切问候。杨洁篪表示，中斯关系稳定健康发展。两国人民交往密切，贸易投资规模持续扩大，在疫情背景下保持合作交流积极势头。中方欢迎斯企业积极开拓中国市场，愿进口更多斯方优质特色产品。两国应以明年建交30周年为契机，加强发展战略对接，拓展绿色、创新、制药、基础设施建设等领域合作，落实好中国—中东欧国家领导人峰会成果，推动中斯关系迈上新台阶。

　　杨洁篪表示，中国在国际上致力于维护和平，促进发展，积极构建人类命运共同体。中欧双方应从战略高度牢牢把握中欧关系发展大方向，确保中欧关系沿着正确轨道不断前行。

　　帕霍尔请杨洁篪转达致习近平主席的诚挚问候，高度赞赏中国改革开放巨大成就以及在国际事务中发挥的重要作用。他表示，斯中两国人民友谊深厚，双边关系基础牢固，多边主义是两国共同理念。斯方坚持一个中国政策，愿同中方深化互利合作。今年下半年斯方将担任欧盟轮值主席国，愿为推动欧中关系以及中东欧国家对华合作发挥积极作用。

　　同日，杨洁篪还会见斯洛文尼亚副总理兼国防部长托宁，就双边关系及共同关心的问题深入交换意见。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月27日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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