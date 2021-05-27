本报记者 李 潇 黄发红

5月26日，首期阿拉伯国家驻华外交官研修班的课程进入第三天。在上海的纷飞细雨中，学员们早早来到中阿改革发展研究中心，就共同感兴趣的领导力、外交谈判和危机管控等主题继续开展交流和讨论。

课堂上，精彩的课件、细致的数据、生动的案例和实时的互动，引发了在座学员们极大的参与热情。在谈到“领导力”主题时，埃及驻华使馆外交官塔米尔·坎巴沙维仔细阅读课件上展示的内容，记录着其中的一些关键要点，同时提出了自己的问题——在当代，政党和国家领导人需要具备怎样的特质与品格？

作为主讲人的外交学院外交学系副主任梁晓君回答道，作为政党和国家领导人，首先要具有责任心，永远把人民放在心上；要有国际视野，在当前相互依存的国际社会里，一个国家的发展，要与时代和世界的发展潮流相一致；要协调好国内和国际的关系，具有统筹全局的能力……学员们频频点头，从一问一答间收获很多启示。“永远把人民放在心上”，也成为讨论中常常被提及的表述。

在“外交谈判”相关主题的交流中，约旦驻华使馆外交官穆罕默德·马哈丁结合讲座内容，提出了自己的观点：“在国家间合作和外交谈判中，信任非常关键。”他表示，把对方当成竞争者还是合作伙伴，会直接影响沟通策略，并引发完全不同的结果。所以，在合作和谈判开始前，双方应寻找共识，建立对话基础。他的发言得到了在座中方专家和学员们的认同，并引发进一步的热烈讨论和相互启发。

观点的碰撞和思想的火花不仅充盈在讲座中。茶歇期间，不少学员探讨着开班以来的心得体会。也门驻华使馆外交官法里斯·阿比迪对本报记者表示，“这几天的交流互动，不断印证着我此前的一些想法和观点，更延伸了我的思考，丰富了我的认识。”他提到，比如中方提出的共建“一带一路”倡议，不仅是为建立起各国、各地区之间铁路、港口的物理连接，也是为不同国家和地区打造在信任和共赢基础上的合作平台，形成真正的政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

交流在继续，思想在延伸。许多学员就自己的专业领域和关心的问题与中方主讲人展开互动——外交谈判中的技巧和细节、阿中文化交流的历史典故、不同国家和地区对于“手势”的运用和差异等，气氛融洽而热烈。

27日，学员们将赴嘉兴南湖之畔，聆听中国共产党党史故事，参观南湖革命纪念馆，大家充满了期待。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)