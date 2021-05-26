新华社北京5月26日电（记者伍岳、孙楠）外交部发言人赵立坚26日说，弗洛伊德事件反映的只是美国内种族主义问题的“冰山一角”，美国在种族歧视、仇恨犯罪等方面的斑斑劣迹早已为世人所公认。

当日例行记者会上，有记者问：5月25日是美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭跪压致死一周年纪念日，美国全国再次爆发游行示威，抗议美国内种族歧视问题。但当前美国内对亚裔、非洲裔等少数族裔的仇视问题依然存在，这一状况似乎并未因弗洛伊德事件而发生改变。中方对此有何评论？

赵立坚说，很多网民向美国发出“灵魂拷问”：一年后，美国改变了吗？“弗洛伊德们”可以自由呼吸了吗？

“弗洛伊德先生的家人悲恸地说，‘这是漫长的一年，这是痛苦的一年’。”赵立坚说，一年过去了，“我无法呼吸”的绝望呐喊仍在回响，针对少数族裔的枪击等暴力事件仍不断见诸报端。据报道，仅在弗洛伊德案审理的21天中，全美有64人被警察枪杀，其中绝大多数人是有色人种。阿克西奥斯网站民调数据显示，一年来非洲裔美国人与警察之间的关系不仅没有改善，反而日益演变成“一场深刻且不断升级的危机”，72%的非洲裔受访者认为，警察枪击非洲裔等少数族裔年轻人的情况在过去一年中更趋恶化。

赵立坚说，弗洛伊德事件反映的只是美国内种族主义问题的“冰山一角”。据美联社与全美民意调查中心公共事务研究中心的最新数据显示，60%的美国人认为种族主义是一个“非常或极其严重”的问题。而据非营利组织“制止仇恨亚太裔美国人组织”的数据，疫情发生以来，全美记录在案的反亚裔仇恨事件超过6600起。美国在种族歧视、仇恨犯罪等方面的斑斑人权劣迹，早已为世人所公认。美国领导人今年也承认仇恨和种族歧视是困扰美国社会的“丑陋毒药”。

“美方应管好自己的事儿，解决自身面临的问题，还人民以安全，让人民拥有免于歧视、免于恐惧和自由呼吸的权利，而不应总想着对外散布针对他国的谎言和虚假信息，四处煽风点火、插手干涉他国内政。”赵立坚说。

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