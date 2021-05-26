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习近平同西班牙首相桑切斯通电话

2021年05月26日20:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月26日电　国家主席习近平5月26日同西班牙首相桑切斯通电话。

　　习近平请桑切斯转达对费利佩六世国王的亲切问候。习近平指出，中西互为重要战略伙伴和重要合作伙伴，双方应该相互理解、相互支持。中方愿同西方扩大双边贸易往来，积极推进港口物流、智慧城市、清洁能源等合作项目，加强同拉美、非洲第三方合作，深化两国人文交流。

　　习近平强调，虽然发生了新冠肺炎疫情，但中欧务实合作显示出巨大潜力。可以预见，未来中欧关系既拥有新的机遇，也面临各种挑战。关键是要牢牢把握全面战略伙伴关系大方向，妥善管控分歧，维护合作共赢的主基调。希望西班牙政府为推动中欧关系行稳致远继续发挥建设性作用。

　　习近平强调，今年是中国共产党成立100周年。中国共产党同160多个国家的560多个政党保持友好关系。双方应加强政党交往，深化治国理政经验交流，为两国走好符合本国国情的发展道路、完善全球治理贡献智慧。

　　桑切斯转达费利佩六世国王对习近平的诚挚问候，表示去年以来，西中两国经历了新冠肺炎疫情考验，两国关系保持了良好发展。双边经贸合作取得显著成果，西班牙对华农产品出口大幅增长。面对疫情带来的严峻挑战，各国更加需要团结合作，维护多边主义。西方愿同中方保持高层交往，加强经贸合作，深化文化、人文领域交流，欢迎中国企业赴西班牙投资合作。西方愿为推动欧中战略伙伴关系发展继续发挥积极作用。

(责编：张信凤、杨牧)

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