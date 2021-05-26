新华社北京5月26日电 国家主席习近平5月26日同黑山总统久卡诺维奇通电话。

习近平指出，中国同黑山建交以来，双方始终保持高水平政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在共建“一带一路”和中国－中东欧国家合作等机制带动下，两国交通基础设施建设、能源等重点领域合作成果突出。新冠肺炎疫情发生后，双方相互支持，在疫情防控、复工复产等方面开展了良好合作。中方愿继续为黑山抗疫提供力所能及的支持，推动构建人类卫生健康共同体。

习近平强调，面对百年变局和世纪疫情，中国愿同黑山传承友好情谊，巩固政治互信，持续深化基础设施建设等各领域务实合作，推动两国关系不断得到新发展，更好造福两国人民。双方应在多边事务中保持密切配合，共同维护国际公平正义，致力于推动构建人类命运共同体。

习近平强调，前不久举行的中国－中东欧国家领导人峰会期间，我同总统先生以及与会领导人达成广泛共识，为合作机制发展作出重要规划。今年是“中国－中东欧国家合作绿色发展和环境保护年”，中方支持黑山作为中国－中东欧国家环保合作机制牵头国发挥积极作用，愿同黑山一道，落实好峰会共识和成果，推动中国－中东欧国家合作不断得到巩固和发展。

久卡诺维奇热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示在习近平主席坚强领导下，中国发展取得伟大成就，相信在中国共产党领导下中国必将取得新的更大成就。黑中两国友谊深厚，是真正和真诚的好朋友。黑山赞赏中方始终秉持大小国家一律平等原则，赞赏中方尊重各国自主选择符合国情的发展道路，感谢中方为黑山经济社会发展以及抗击新冠肺炎疫情提供宝贵支持。共建“一带一路”和中东欧国家－中国合作机制给黑山等地区国家发展带来了重要机遇和实惠实在的利益。黑山愿同中方继续推进基础设施、经贸、教育、文化、旅游等领域合作，欢迎更多中国企业赴黑山开展投资合作。黑山愿继续积极参与并坚定推动中东欧国家－中国合作深入发展，坚定维护多边主义。我对黑中两国和中东欧国家－中国未来合作更加蓬勃发展充满信心。

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