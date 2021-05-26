新华社北京5月26日电 国家主席习近平5月26日同尼泊尔总统班达里通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生后，中尼两国坚定支持彼此抗疫努力，深入开展抗疫合作，彰显了守望相助、同舟共济的精神。近期，南亚疫情出现新一轮暴发，尼泊尔也面临严峻挑战。中国中央和地方政府以及民间机构第一时间行动起来，向尼方提供急需的医疗物资设备和疫苗，同尼方分享疫情防控和诊疗经验。中方将继续为尼方抗疫提供力所能及的支持，相信尼泊尔人民一定能够取得抗击疫情的最终胜利。

习近平强调，去年12月我同总统女士共同宣布珠穆朗玛峰最新高程。中方高度重视中尼关系发展，愿同尼方分享中国发展机遇，加快共建“一带一路”，稳步推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，推动两国面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

习近平强调，今年是中国恢复在联合国合法席位50周年，中方不会忘记尼泊尔给予中方的宝贵支持，将一如既往支持尼方维护国家主权、独立、领土完整，尊重尼泊尔人民自主选择发展道路，支持尼泊尔经济社会发展。中方愿同尼方密切多边协作和配合，坚定坚持多边主义，维护广大发展中国家共同利益。

班达里代表尼泊尔政府和人民热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示在中国共产党坚强领导下，中国在经济社会发展特别是摆脱贫困、外空探测等方面取得举世瞩目的伟大成就，相信在中国共产党领导下，中国将继续在和平发展的道路上取得更大成功。尼中是世代友好的战略伙伴，尼方高度重视对华关系，坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，绝不允许任何势力利用尼领土进行任何反华活动。尼方感谢中方为尼抗击新冠肺炎疫情提供的宝贵支持和帮助，高度赞赏中方提出的构建人类卫生健康共同体理念，愿同中方认真落实习近平主席对尼成功国事访问取得的重要成果，推动尼中关系不断向前发展，助力两国实现共同发展和持久繁荣。

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