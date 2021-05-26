新华社重庆5月26日电（记者吴燕霞）2021中国网络文学论坛26日在重庆举行，论坛上中国作家协会发布的《2020中国网络文学蓝皮书》显示，中国网络文学共向海外输出网文作品10000余部，网站订阅和阅读App用户1亿多，覆盖世界大部分国家和地区。

随着中国日益走近世界舞台中央，全球读者对“中国故事”的好奇和期待与日俱增。中国作家协会网络文学中心副主任何弘表示，网络文学界更加注重国际传播的方式和质量，海外实体出版合作进一步深化，网络文学实体书版权输出地区从东南亚与欧美不断向外拓展，进一步覆盖40多个“一带一路”沿线国家和地区。

据统计，截至2020年12月，晋江文学城作品版权输出总量已达2400余部，海外出版册数超1000万册，进驻东南亚、东亚、北美、欧洲等多个地区的图书市场。阅文集团已向日韩地区及泰国、越南等东南亚多国，以及美国、英国、法国、土耳其等欧美多地授权数字出版和实体图书出版，授权作品700余部。

在线阅读方面，海外在线阅读覆盖用户持续扩大。其中，起点国际全球累计访问用户达5400万，已上线约1300部翻译作品，其中860部为英文作品，其余为西班牙语、印尼语、印地语、马来语等翻译作品。中文在线海外阅读用户累计达3000万，2020年增长1200万。

《蓝皮书》还显示，近年来，中国“网文出海”从作品传播走向更深层次的机制输出，建立起海外付费机制，为海外读者量身打造了本土化付费阅读体系，建立起付费订阅、打赏、月票等机制。同时，支持海外作者原创，对国外原创作家进行培育扶持。目前起点国际吸引了海外约11万名创作者，审核上线原创作品超20万部，近100部作品点击量超1000万。

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