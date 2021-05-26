针对日方近日多次强调福岛核污水是经过过滤稀释的处理水，完全达到了排放的标准一事，外交部发言人赵立坚5月26日说，不管日方如何论证、粉饰，也难以掩盖其为一己之私利而罔顾全人类共同利益的错误决策。福岛核事故产生的核污染水，接触过堆芯融毁的核燃料，含有多种放射性核素，成分极其复杂。“对含氚废水稀释改变不了氚的总量。核污染水不管换什么马甲都是核污染水，一旦排海将对全球海洋环境造成不可估量的危害。”他说，“如果处理过的核污染水符合所谓‘日本安全标准’，那么为何不将其并入日本水网，在日本国内消化？”

“日方执意选择排海方式，日本政府和东电公司是省钱了，但世界生态和包括日本人民在内的世界人民付出的代价却过于惨重了。日方只顾眼前、不看长久，把经济利益的‘如意算盘’打得叮当响，这是对地球犯罪、对人类犯罪。”赵立坚说，日方应尽早认清形势，回归理性和科学，本着对国际公共利益高度负责任的态度，以公开、透明的方式，审慎处理有关问题。在同利益攸关方及国际原子能机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动排海。（记者伍岳、孙楠）

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