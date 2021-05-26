新华社德黑兰5月26日电（记者高文成 王守宝）伊朗副外长阿拉格希25日在接受伊朗媒体采访时说，在新一轮伊朗核问题全面协议相关方会谈中达成恢复履约协议存在可能，但尚不能确定，这取决于关键议题的谈判情况。

伊核全面协议联委会新一轮恢复履约谈判政治总司长级会议25日在奥地利维也纳举行。阿拉格希在会谈后对伊朗新闻电视台表示，在上一轮谈判中，会谈取得了重要进展，但仍有一些关键分歧有待解决。

“还不能确定能否在这轮谈判中完成我们的工作，但这是可能的。这取决于我们在关键问题上取得多大进展，以及其他各方准备在多大程度上做出自己的艰难决定。”阿拉格希说。

伊朗政府发言人拉比埃25日在例行记者会上表示，谈判大部分已经完成，各方达成了初步共识。目前仍存在部分分歧，需要各方尤其是美方做出政治决断。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方今年4月初开始在维也纳举行会谈。

(责编：张信凤、杨牧)