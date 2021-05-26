新华社北京5月26日电 综述：海外人士看好粤港澳大湾区在RCEP框架下发挥重要作用

新华社记者

8000多万人口，2020年创造了全国12%的国内生产总值（GDP），粤港澳大湾区蓬勃发展彰显中国经济巨大潜力；成员总人口22.7亿，GDP约占全球总量的三分之一，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正在打造全球最大自贸区。

地缘优势、结构互补……海外分析人士普遍认为，背靠中国规模经济和丰富资源，面向东亚、东南亚庞大市场，粤港澳大湾区今后将在RCEP框架下发挥重要作用，推动湾区经济蓬勃发展，带动区域互联互通。

美国南卡罗来纳大学摩尔商学院国际商务教授李卅立认为，粤港澳大湾区在地缘上与多数RCEP成员接近，既方便国外商品进入中国市场，也为中国产品出口提供助力，有望成为RCEP的核心枢纽，更好促进中国国内国际双循环新发展格局构建。

韩国京畿大学教授刘子阳告诉新华社记者，RCEP以贸易自由化与便利化作为首要任务，协定生效后将大幅降低关税和非关税壁垒，提高区域内生产要素和商品自由流动，带动粤港澳大湾区与RCEP成员双向投资，推动更多本地企业走出去，也将吸引更多外资进入大湾区。

刘子阳说，RCEP各国产业优势不同，竞争力优势也不同，既有先进制造业国家，也有以劳动密集型产业为主的国家。粤港澳大湾区需充分发挥比较优势和市场优势，立足于电子信息产品制造加工等传统优势产业，建立新产业集群，推动区域经济互利合作。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山告诉新华社记者，粤港澳大湾区有望成为RCEP中重要的金融和创新枢纽。胡逸山说，广东珠三角地区原本具有制造业产业优势，加上近年来在高科技创新领域的长足发展，呈现出大机遇。希望粤港澳大湾区提供良好生活居住条件，吸引全球人才，真正实现湾区经济长远发展。

马来西亚国际贸易和工业部副部长林万峰认为，粤港澳大湾区区位优势明显，在电子、通信、汽车等领域“世界工厂”的基础上，云集了金融、绿色科技、人工智能、大数据、自动化机械等高端科技领域。

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠表示，粤港澳大湾区不仅能在中国与东盟国家合作中发挥重要作用，还是全球供应链布局的重要一环。

杨保筠说，在“一带一路”倡议框架下，粤港澳大湾区与东南亚地区在推进基础设施互联互通，特别是交通基础设施建设方面有很好的合作基础和需求。另外，经济结构和发展现状决定了粤港澳大湾区和东盟经济体之间有很强的互补性，合作空间广阔。（参与记者：王亚光、潘丽君、陆睿、林昊）

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