人民网大马士革5月26日电 （记者薛丹）当地时间5月26日，叙利亚新一届总统选举境内投票正式启动。这也是叙利亚2011年爆发内战后的第二场总统选举。

在经过了叙利亚选举法第58条规定的24小时的静默期后，26日上午，叙新一届总统选举境内公民投票正式启动，叙境外公民投票已于5月20日先期进行。据叙利亚国家通讯社报道，此次选举全国共设置了12102个选举投票点，满足投票资格（年满18周岁）的叙公民人数为18107109人。各省司法委员会已完成大选投票的筹备工作，各个投票点已安排司法委员会负责人和工作人员就位，且已配备好选票、记录册和唱票人，同时，各个投票点均设有秘密投票间、保密墨水、信封和笔，防疫物资也配置齐全。

叙利亚内政部设立了专项行动办公室，以跟踪大选进程，并保障大选期间各个投票点的安全。大选期间，行动办公室负责接收群众举报，并在发生突发情况同有关部门协调解决。具体措施包括在各个投票点安排安保人员，并在有需要时根据投票点负责人的指示介入投票。

5月10日，叙利亚高等宪法法院正式公布了有资格参加叙总统选举的人的最终名单，分别是现总统巴沙尔·阿萨德、人民议会前议员阿卜杜拉·阿卜杜拉，以及叙反对派“叙利亚民主阵线”秘书长马哈茂德·马雷。根据叙利亚宪法，总统任期7年，由选民直接选举产生，候选人需获得绝对多数选票才能当选。

巴沙尔1965年出生于叙利亚首都大马士革，在2000年和2007年的总统选举中，巴沙尔均作为唯一候选人，以超过90%的得票率当选。2014年的总统选举首次出现多名候选人参选，巴沙尔以88.7%的得票率获胜，连任至今。此次大选，外界也普遍预计巴沙尔将再度获胜，赢得自己的第四个任期。

美国、英国、法国等西方国家表示，叙利亚总统选举既不自由也不公正，并拒绝承认选举结果。对此，叙外交部回应称，大选是叙主权事务，任何外国政党无权干涉，叙利亚公民拥有唯一的选举最终决定权。

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