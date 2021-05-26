人民网北京5月26日电 （记者朱玥颖）5月25日，由中国作家协会、巴基斯坦文学院、中国驻巴基斯坦大使馆、巴基斯坦驻华大使馆共同主办的中巴文学论坛以线上线下结合的方式在京举行，本次论坛以“文学书写友谊·拉近心灵”为主题，畅叙两国作家交往的深情厚谊，展望中巴命运共同体的光明未来。

中巴文学论坛现场。中国作家协会供图

中国作家协会主席铁凝表示，70年来，不论世界风云如何变幻，平等相待、互尊互信是中巴两国关系不变的主题。两国人民始终像亲戚和朋友一样彼此支持、相互帮助，鲜明地体现了中巴两国的“铁杆”情谊。在“一带一路”合作共建中，中巴友谊更是不断深入人心，成为国与国和平相处、共谋发展的典范。中巴两国牢不可破的友谊为文学交流打下了坚实的基础，两国的文学交流与合作又助力两国友谊的发展与巩固。

中国作家协会主席铁凝致辞。中国作家协会供图

巴基斯坦文学院院长优素福·胡什克表示，此次论坛的举办让人感受到中巴文学积极交流的态势，双方签署的交流合作谅解备忘录对两国都具有里程碑式的意义，给两国文学界带来活力和新鲜感。希望两国今后更好地开展作家交流、作品译介等活动，并能建立长期化、常规化交流机制。

巴基斯坦文学院院长优素福·胡什克致辞。中国作家协会供图

中国作家协会书记处书记胡邦胜说，友谊是中巴民心相通、彼此亲近的关键词，这种高水平的关系是中巴几代领导人精心培育的结果，历经70年风雨，深深扎根在两国成千上万的普通民众心中。期待两国作家拥抱中巴人民火热的生活，书写两国人民的精彩故事，让两国人民通过文学加深了解、增进友好感情。

中国作家协会书记处书记胡邦胜主持论坛。中国作家协会供图

论坛上，铁凝和优素福·胡什克分别代表双方以线上方式签署了《中国作家协会和巴基斯坦文学院交流合作谅解备忘录》。巴基斯坦文学院正式出版了《离骚》乌尔都语版，并在此次论坛上举办了线上首发式。

参会人员合影。中国作家协会供图

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