新华社联合国5月25日电 中国常驻联合国代表张军25日作为安理会轮值主席主持召开武装冲突中保护平民问题公开辩论会，并以中国代表身份发言，敦促有关各方遵守国际人道法，切实履行安理会有关决议，呼吁国际社会消除冲突根源，推动政治解决争端。

张军指出，国际人道法和安理会决议有关保护平民的规定至今未得到有效落实，国际社会在保护平民问题上仍然任重道远。最近巴以冲突局势升级，造成包括妇女儿童在内的200多名平民死亡，数万人流离失所，学校、医疗机构遭到严重破坏。在阿富汗，随着外国军队启动撤出，当地安全形势恶化，袭击事件不断，伤亡人数显著增长。中方对此深表关切，敦促有关各方认真遵守国际人道法，切实履行安理会有关决议，对平民予以充分保护。

张军强调，安理会必须发挥维护国际和平与安全的首要职责，致力于消除冲突根源和政治解决冲突。消除冲突根源必须综合施策，全面落实2030年可持续发展议程，帮助冲突国家尽早实现减贫目标，加强教育和医疗，增进人民福祉，夯实和平基础。政治解决冲突，要通过对话、斡旋、协商等方式化解热点问题，推动冲突各方响应全球停火倡议，立即停止敌对行动，通过政治谈判推进和平进程。

张军表示，根据《联合国宪章》和国际法，保护平民的责任首先在于当事国政府。在落实安理会有关决议时应尊重当事国主权和合理关切，帮助当事国政府加强能力建设。人道行动要遵守公正、中立、客观和独立原则，保持人道主义性质，避免政治化。多年来，中国通过南南合作和共建“一带一路”，利用中国—联合国和平与发展基金等各种渠道资助了一大批项目，帮助发展中国家加强基础设施建设，对一些冲突中国家的紧急人道需求及时伸出援手。未来，中方将继续同国际社会一道，推动解决冲突根源问题，帮助冲突国家提升自主发展和保护平民的能力。

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