新华社喀布尔5月26日电 通讯：“阿富汗人民仍在美军燃起的战火中煎熬”

新华社记者史先涛

穆罕默德·巴西尔·阿比德现年32岁，居住在阿富汗楠格哈尔省欣瓦尔地区一个村子里。他至今无法忘记4年前那个夜晚，也无法走出当时血腥屠戮的阴霾。

“2017年1月13日午夜，我正在睡觉，一阵猛烈的爆炸把我从床上震下来，我家院子大门被炸开，美国大兵闯进来，用枪在房间里扫射，打死我家6口人，打伤3人。”阿比德对记者说。

他告诉记者，死在美军枪下的都是孩子，已经上了中学或小学。幸存的家人尤其是孩子们至今无法从精神创伤中恢复。“孩子们直到现在听到枪声和爆炸声，还会害怕甚至哭泣。4年过去了，他们仍然不敢去上学，美国人杀戮的那一幕在他们脑海中挥之不去。”

阿比德告诉记者，家人惨遭杀害后，他们只从政府那儿得到一些补助金，美国士兵没有向他们道歉，也没有听说有美国士兵为此承担责任。

阿比德一家的遭遇只是美国发动阿富汗战争20年来在阿富汗制造人道主义灾难和犯下战争罪行的一个缩影：战争期间，美军的军事行动造成大量平民伤亡，令受害者遭受灭顶之灾、家破人亡，美方却称之为“附带伤害”或“误炸误伤”，不愿承担责任。

2002年7月，阿富汗中部乌鲁兹甘省一个村庄举行婚礼，参加婚礼的人按当地习俗对天鸣枪以示庆贺，却引来美军战机轰炸，导致40多人丧生、上百人受伤。事后，美军拒绝道歉，称其攻击“正当合法”，要对此负责的是所谓“对美方发动攻击的地面武装人员”。

此类悲剧在阿富汗多次上演。据美国《民族》周刊2013年报道，仅2001年至2012年，美国在阿富汗空袭过6场婚礼，共造成200多人死亡。美军还“误炸”过医院和阿富汗安全人员。

据中国人权研究会统计，20年来，阿富汗3万多名平民被美军打死、炸死或因美军带来的战乱死亡，另有6万多平民受伤，约1100万人沦为难民。

在阿富汗人眼中，欠下血债的美军并没有给阿富汗带来和平。阿富汗政治分析人士纳扎里·帕里亚尼对记者说，美军在阿富汗驻军20年，阿富汗政治和安全问题依然没有得到解决，在这种局面下，美国开始不负责任地撤军，把烂摊子丢给阿富汗人民。

美国和北约军队今年5月1日起正式撤离阿富汗，并将于9月11日前完全撤出。

阿比德表示，美国驻扎阿富汗20年，对阿富汗毫无益处，美国的军事战略是失败的。“美国人入侵阿富汗时声称要根除恐怖组织，给阿富汗带来和平与繁荣，但他们遭遇了惨败，除塔利班外，‘基地’组织和其他恐怖组织都很活跃。”

“20年过去了，阿富汗人民仍在美军燃起的战火中煎熬，在我们国家，看不到战争结束的任何希望。”阿比德说。

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