人民网华盛顿5月25日电 （记者李志伟）美国白宫5月25日发布声明说，美国总统拜登将于6月16日在瑞士日内瓦与俄罗斯总统普京举行会晤。声明说，在美方寻求恢复可预测的、稳定的美俄关系之际，美俄领导人将讨论一系列紧迫的问题。

福克斯新闻网报道说，美俄领导人将讨论伊朗、朝鲜、叙利亚、北极、军控、气候变化、疫情以及战略稳定等一系列问题。

美国有线电视新闻网报道说，白宫和克林姆林宫的官员本周已开始敲定美俄领导人会晤的相关安排。6月，拜登将开始其上任后首次出访，他将出席在英国举行的七国集团峰会，以及在布鲁塞尔举行的北约和欧盟峰会。在这些会议之后，拜登将前往瑞士与普京会面。

这将是拜登上台后首次举行美俄峰会。上一次美俄峰会是2018年7月，时任美国总统特朗普与俄总统普京在芬兰赫尔辛基举行会晤。

美联社报道说，在拜登政府上台后，美俄之间紧张关系升级。4月美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。作为回应，俄罗斯驱逐10名美国驻俄外交人员，并将8名美国政府官员列入“黑名单”。

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