人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

白宫宣布将在日内瓦举行美俄峰会

2021年05月26日08:16 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿5月25日电 （记者李志伟）美国白宫5月25日发布声明说，美国总统拜登将于6月16日在瑞士日内瓦与俄罗斯总统普京举行会晤。声明说，在美方寻求恢复可预测的、稳定的美俄关系之际，美俄领导人将讨论一系列紧迫的问题。

福克斯新闻网报道说，美俄领导人将讨论伊朗、朝鲜、叙利亚、北极、军控、气候变化、疫情以及战略稳定等一系列问题。

美国有线电视新闻网报道说，白宫和克林姆林宫的官员本周已开始敲定美俄领导人会晤的相关安排。6月，拜登将开始其上任后首次出访，他将出席在英国举行的七国集团峰会，以及在布鲁塞尔举行的北约和欧盟峰会。在这些会议之后，拜登将前往瑞士与普京会面。

这将是拜登上台后首次举行美俄峰会。上一次美俄峰会是2018年7月，时任美国总统特朗普与俄总统普京在芬兰赫尔辛基举行会晤。

美联社报道说，在拜登政府上台后，美俄之间紧张关系升级。4月美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。作为回应，俄罗斯驱逐10名美国驻俄外交人员，并将8名美国政府官员列入“黑名单”。

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部