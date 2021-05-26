新华社联合国5月25日电 中国常驻联合国代表张军25日在联合国安理会索马里问题公开会上发言，呼吁索马里各方努力打破当前政治僵局。

他说，当前，索马里局势处于关键阶段，围绕选举的政治僵局仍在持续。索马里联邦政府领导人重申对去年9月17日选举共识的承诺，并再次召集各方进行对话，中方对此充分肯定。打破当前政治僵局符合索各方和人民的共同利益。中方鼓励索马里各方以国家利益为重，加强团结合作，作出必要妥协，重建政治互信，尽快就选举安排达成一致，恢复索政治稳定，为索安全过渡和国家重建提供良好条件。

他说，索马里安全形势依然严峻，“青年党”频繁发动袭击。非洲联盟驻索马里特派团为维护索和平稳定付出巨大努力，作出重大牺牲，中方对此表示赞赏。欧盟为非盟特派团提供了重要资金支持，中方期待欧盟继续给予有力支持，为维护索安全稳定作出新的贡献。国际社会要加大支持力度，帮助索马里安全部队逐步承担安全职责。

他说，索马里长期深陷人道危机，国家发展滞后，新冠疫情、旱灾、蝗灾等进一步加剧索困难处境。国际社会要在抗击疫情、疫后重建、债务减缓、粮食安全、减贫扶贫等方面给予更多帮助。中方长期尽己所能支持索马里和平重建，帮助索马里兴建基础设施，加强能力建设，并于近期向索交付新冠疫苗援助。中方将继续与国际社会一道，为索马里持久和平与可持续发展作出更大贡献。

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