新区建设，交通先行。

雄安新区作为北京非首都功能疏解集中承载地，按照网络化布局、智能化管理、一体化服务要求，构建便捷、安全、绿色、智能交通体系，勾画出“一小时交通圈”的交通宏伟蓝图。京雄高速公路是雄安新区“四纵三横”区域高速公路网的重要组成路段，是北京中心城区连接雄安新区便捷的高速公路通道，也是雄安新区连接北京大兴国际机场的快捷通道。

京雄高速公路河北段一期工程全长75公里，主线长69.4公里，起自涿州市京冀界，向南经涿州市、固安县、高碑店市、白沟新城，直达雄安新区，与既有荣乌高速公路相接；支线长5.6公里，起自涿州市京冀界（永定河），向西经涿州市义和庄镇与主线相接。共设置特大桥7座、大桥10座、收费站6处、服务区2处、养护工区2处、监控通信分中心1处，总投资约213.35亿元。

争创“京雄速度” 建造精品工程

河北高速集团按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”要求，聚力打造便捷舒适、高效畅行、安全耐久、品质示范、绿色生态、资源节约、智能运维、车路协同、路域经济、协同发展样板路。

为确保实现“2020年底主体完工，2021年5月份全线建成通车”目标，京雄高速在建设期间先后多次开展劳动竞赛，掀起建设热潮。2020年开展“大干120天”“决战黄金月、确保双过半”和“百日攻坚”劳动竞赛；2021年，开展“决战3月、决胜4月”劳动竞赛，创造“京雄速度”。2020年6月底超额完成“双过半”任务，2020年12月底主体工程完工，2021年5月20日具备通车条件。

建设过程中，京雄筹建处筑牢精品意识，坚持贯彻高质量发展理念，在工程质量上突出“严”字，在工艺流程上追求“细”字，在安全生产上狠抓“实”字，推行工厂化生产、装配化施工，加强工程质量全过程管控，引入中心试验室检测制度，努力确保工程优质。在雄安新区内施工的SG6标，桥梁墩柱全部采用“花瓶墩”结构形式，与新区主要规划道路共用廊带，集约使用土地资源的同时，梁体被一个个“花瓶墩”托举，造型独特美观。

推进创新“智”造 建设智慧高速

京雄高速坚持“科技引领、智慧先行”理念，采用新技术、新设备、新工艺，引入前沿技术设备，全面打造智慧高速，在信息化、智能化、车路协同上积极探索，综合运用北斗定位、窄带物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，提供车路协同、准全天候通行、全媒体融合调度、智慧照明、综合运维等智能服务，实现管理决策科学化、路网调度智能化、出行服务精细化、应急救援高效化。

无人驾驶集群施工。试用无人驾驶施工机械集群进行作业。以京雄高速部分路面施工段为试点，以整台套无人驾驶机械设备进行公路水稳层压实。无人驾驶施工设备搭载北斗定位系统，通过传感设备收集周围环境信息，根据环境参数规划出最优作业路径，可实现自动预警、紧急停车、自动避障等安全防护。

智慧建造门户桥梁。进出雄安新区的白沟河特大桥主桥仿颐和园十七孔桥造型，用钢量达5.6万吨。运用可视化模拟、BIM建模等创新技术，1800多个钢结构拼装节段高效完成。同时，该桥桥面铺装使用超高性能混凝土（UHPC）材料，使桥梁结构具有优良的抗腐蚀、抗磨损性能，基本达到与主体钢结构同寿命。

智慧灯杆照亮全程。京雄高速全线设置了3728根智慧灯杆，通过能见度检测仪、边缘计算设备、智慧专用摄像机、路面状况检测器等新型智能设备，利用北斗定位、高精度数字地图、可变信息标志和车路通信系统等，可提供车路通信、高精度导航和合流区预警等服务，具备智能感知、智慧照明、节能降耗“一杆多用”功能。

科技赋能，感受安全出行新体验，日夜打磨，为旅途再添一道美景。京雄高速筹建处扛旗奔跑、逐梦前行，以工匠之心筑造品质工程，以创新之力引领发展潮流，将以非凡之举确保通车运营，京雄高速必将为雄安新区建设插上腾飞的翅膀。

数据来源：河北省高速公路京雄筹建处

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 15 版）

(责编：白宇、赵欣悦)