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北极理事会发布首份十年战略发展计划

本报驻俄罗斯记者  殷新宇
2021年05月26日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　北极理事会日前在冰岛首都雷克雅未克举行部长级会议，会议通过了雷克雅未克共同宣言，并发布了北极理事会历史上首份十年战略发展计划。在共同宣言中，各方重申致力于维护北极和平稳定与建设性合作，强调实现应对气候变化《巴黎协定》目标的重要性。俄罗斯外交部部长拉夫罗夫表示，作为新一届轮值主席国，推动北极地区可持续发展是俄罗斯的首要任务。

　　北极理事会成立于1996年，被认为是北极治理中最重要的区域性机制安排，共有8个成员国，宗旨是保护北极地区的环境，促进地区经济、社会和福利持续发展。部长级会议是理事会的决策机构，每两年召开一次。2013年，中国成为北极理事会正式观察员。本次会议标志着冰岛担任北极理事会轮值主席国的两年任期结束，俄罗斯接任新一届轮值主席国。

　　拉夫罗夫强调，应对挑战要靠集体行动，北极治理需要在相关国家之间建立真正的伙伴关系，“俄罗斯将进一步加强区域合作”。北极理事会表示，为纪念北极理事会成立25周年发布的十年战略发展计划，反映了北极国家和北极永久参与者推动北极可持续发展、环境保护和良好治理的共同价值观及共同愿望。该计划包含2030年前在环保、社会和经济可持续发展、强化北极理事会作用三大领域达成的七项目标，并提出相关行动指南。

　　会议期间，俄罗斯充分展现了致力于维护北极地区和平、稳定与合作的意愿。俄总理米舒斯京会前批准了俄罗斯担任北极理事会主席国期间的方案和主要活动计划：俄罗斯将围绕北极地区居民、环境、经济发展和增强北极理事会作用等4个优先领域与相关国家展开合作；俄政府还计划举行文化节、会议论坛、探险活动、专业技能竞赛等多项重大活动。

　　俄远东和北极发展部部长切昆科夫称，俄罗斯希望北极地区保持和平稳定，促进各国互惠合作。拉夫罗夫在北极理事会部长级会议上的发言中强调，全面激发北极经济潜力的关键是创造良好的投资环境，企业在该地区进行开发投资时必须履行社会责任，尊重当地居民权益。

　　（本报莫斯科5月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月26日 15 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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