本报驻比利时记者 张朋辉

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随着疫苗接种工作持续推进，欧洲整体疫情形势趋缓，不少国家逐步放宽社交限制。为支持旅游业加速复苏，欧洲各国纷纷放宽入境标准，进一步出台旅行便利化措施。部分旅游景点陆续开门迎客，提早为夏季旅游旺季作准备。

欧盟各成员国常驻欧盟代表日前一致同意，在夏季之前向国际旅行者有条件开放。欧洲旅游业者希望，在夏季旅游旺季之前重启欧洲旅游市场。分析认为，受多重因素影响，欧洲旅游业重启之路仍充满不确定性。

旅游市场部分回暖

近一段时间，希腊、葡萄牙、西班牙等欧洲国家陆续更新了入境管理规则，向更多国家游客敞开大门。自5月15日起，希腊允许持有接种新冠疫苗或核酸检测阴性证明的外国游客入境。葡萄牙17日起恢复接纳来自大多数欧洲国家的游客，要求这些国家满足14天内新增确诊病例每10万居民不超过500例的条件。西班牙从24日起取消对中国、韩国、英国等10个非欧盟国家的旅行限制。

数据显示，17日葡萄牙和英国互相开放边界、取消旅行限制当天，葡萄牙南部城市阿尔加维的法鲁机场来自英国的机票预订量增长了6倍。据报道，当天共有22个来自英国的航班飞抵葡萄牙，其中17个航班、5500名游客抵达该机场。为应对可能出现的航班供不应求局面，英国易捷航空公司增加了约10万个飞往葡萄牙的夏季航班座位。欧洲廉价航空公司瑞安航空首席执行官迈克尔·奥利里表示，希望今年暑期公司业务量恢复到2019年的80%。

欧洲部分国家博物馆、游乐园等文化休闲场所陆续恢复营业，吸引众多游客前来参观。希腊雅典卫城博物馆本月14日重新向公众开放。英国利物浦世界博物馆也在国际博物馆日当天恢复迎客。法国巴黎迪士尼乐园近日宣布将于6月17日恢复开放，但将限制入园人数，游客必须提前预约，并遵守严格的防疫规定。

一些国家的国内游率先升温。本报记者近日在布鲁塞尔机场看到，机场候机大厅恢复了往日的热闹，从一个侧面说明欧洲旅游业呈现复苏迹象。此外，布鲁塞尔原子塔、大广场等热门旅游景点也迎来了大批游客。

提振措施陆续出台

随着传统旅游旺季的到来，各国纷纷推出重振旅游业的相关计划。位于布鲁塞尔的阿拉菲丁旅行社专注欧洲旅游市场，旅行社负责人安东尼告诉本报记者，疫情以来，团队旅行业务基本处于停滞状态，“当前欧洲各国重启夏季旅行市场的计划，将为旅游业带来曙光”。

马德里国际旅游展5月19日至23日在马德里国际会展中心举行。西班牙首相桑切斯在出席展会时表示，政府计划进一步放宽国际旅行限制，从6月7日开始，只要接种过欧洲药品管理局或世界卫生组织批准的新冠疫苗，并提供相关证明，任何国家和地区的旅客均可“不受限制地”入境西班牙。桑切斯预计，到2021年年底，该国国际旅客接待量有望恢复至2019年的60%至70%。

旅游业是欧洲支柱产业之一。数据显示，2019年欧洲接待国际旅客7.45亿人次，约占全球的一半。欧盟经济的10.3%来自旅游业，旅游业容纳就业人数达2700多万，约占欧盟就业总人数的11.7%，而欧盟每10个非金融类企业就有一个属于旅游部门。

当前，提振旅游业已成为欧洲许多国家政府的优先事项。在意大利政府颁布的550亿欧元“重启法令”中，有24亿欧元为“度假奖金”，年收入4万欧元以下的家庭可从中得到500欧元补贴，用于今年下半年入住乡村民宿和度假营地。法国政府本月14日也宣布180亿欧元的旅游业扶持计划。希腊旅游部门近日表示，希望今年入境旅客能够达到疫情前的一半。葡萄牙政府表示，到2023年，葡萄牙游客人数或将恢复到2019年的水平。

欧盟日前宣布，将于7月1日开始推行“新冠通行证”，以方便成员国公民在欧盟境内自由流动。为进一步促进旅游业复苏，欧盟委员会近日发布安全重启旅游业的指导意见，具体措施包括：制定旅游业恢复整体方案；协调成员国逐步采取统一步骤，放宽人员流动限制措施；恢复交通往来，保障旅行者安全；建议成员国通过发放优惠券等形式吸引游客；为酒店等旅游服务配套场所设立卫生标准等。

欧盟理事会20日建议，成员国可以向已完成新冠疫苗接种的部分非欧盟旅行者放松入境防疫限制。欧盟还计划进一步放宽入境标准，将14天内每10万人累计确诊100例以下的国家和地区列为风险较小的“绿色区域”，来自“绿色区域”的游客可以在欧盟境内进行“非必要旅行”，此前这一标准为25例。欧盟将根据疫苗接种及疫情防控情况，动态调整、逐步扩大“绿色区域”国家和地区名单。

复苏前景仍不确定

“非常明显，欧洲旅游业当前的情况仍然十分困难，但我们已走到隧道尽头，看到亮光。欧盟已经有了合适的工具与条件，来保障旅游业安全重启。”针对旅游业复苏前景，欧盟委员会负责内部市场的委员蒂埃里·布雷东表示，欧盟为重启旅游市场设置了标准，旅行便利化措施的出台对欧洲旅游市场而言是一大利好，但旅游市场复苏仍需要时间。

欧洲旅游委员会预计，2021年欧洲国际旅客人数将恢复至2019年的54%，入境游客数量有望在2024年恢复至疫情前水平。在提出放宽社交限制措施的同时，欧委会警告，仍要警惕新冠病毒变种的传播，并设置了“紧急刹车”机制，即欧盟及其成员国可以根据疫情防控形势变化，限制一些国家公民入境，或采取额外防疫措施。

专家指出，由于欧洲各国疫苗接种进度和疫情防控仍面临不少风险挑战，欧洲旅游业复苏前景尚不明朗。根据欧洲疾控中心的数据，欧洲30国14天累计确诊病例由4月1日的每10万人口489例降低到当前的277例。防控形势向好，但是疫情仍然没有得到完全遏制。目前，欧盟将继续推进新冠疫苗接种工作，预计到7月中旬实现70%成年人口完成接种的目标。

瑞士日内瓦大学全球卫生研究所所长安托万·弗拉奥认为，在重启夏季旅游季之前应该首先将疫情控制在极低的水平，否则欧盟国家此前的疫情反弹就可能再次出现。如果一些地方疫情仍然较为严重，夏秋交替季节的情况将更为复杂。安托万·弗拉奥担心，按照目前欧盟的计划，如果进展顺利，到7月份，欧盟勉强实现疫苗接种目标，但考虑到病毒变种的影响，具体免疫效果仍待观察，这可能会影响民众出行意愿。

（本报布鲁塞尔5月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 15 版）

(责编：白宇、赵欣悦)