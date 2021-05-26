奉劝个别国家不要误判中方捍卫核心利益、维护国家统一的决心和能力，及早放弃借台湾问题干涉中国内政的妄想

5月24日，第七十四届世界卫生大会总务委员会和全会分别作出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这充分说明一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。

世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则，也是国际社会普遍共识。中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理，联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认了这一根本原则。2016年以前，在海峡两岸都坚持一个中国原则基础上，中方对中国台湾地区参与世卫大会作出了特殊安排。但民进党执政以来，将政治私利置于台湾地区人民福祉之上，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。台湾地区被世卫大会拒之门外，完全是由顽固坚持“台独”分裂立场的民进党当局一手造成的。

台湾当局以所谓“国际防疫体系缺口”为借口唆使少数国家搞涉台提案纯属无稽之谈。中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。在一个中国原则的前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。新冠肺炎疫情发生以来，中国中央政府向台湾地区通报疫情260次，批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动16次。经中国中央政府同意，世卫组织秘书处还3次专门向台湾地区卫生专家通报疫情。台湾地区也加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”。事实表明，台湾地区同世卫组织和各国的信息交流机制是完善的，渠道是畅通的，根本不存在所谓“国际防疫体系缺口”。

新冠肺炎疫情持续蔓延，本届世界卫生大会肩负推动国际抗疫合作的重任。民进党当局和个别国家逆潮流而动，执意搞涉台提案，这是不惜以干扰世卫大会进程、破坏国际抗疫合作为代价实现自身政治目的，用心十分险恶。为捍卫国家主权和领土完整，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方不能同意台湾地区参加今年世卫大会。大会开幕前，150多个国家通过外交渠道，表示支持中方决定。80多个国家专门致函世卫组织，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会。这充分说明，绝大多数国家在世卫大会涉台问题上秉持正义和正确的立场。

台湾问题事关中国核心利益，在这一问题上中方没有任何妥协、退让的余地。奉劝个别国家不要误判中方捍卫核心利益、维护国家统一的决心和能力，及早放弃借台湾问题干涉中国内政的妄想。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)