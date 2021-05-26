本报记者 张梦旭 李晓宏

联合国安理会5月24日应中国倡议举行“联合国维和行动：增进维和人员安全”公开辩论会。会议由安理会本月轮值主席、中国常驻联合国代表张军主持。安理会成员协商一致通过中国起草的关于增进维和人员安全问题的主席声明。

张军表示，联合国维和行动是维护国际和平与安全的重要手段，维和人员是国际和平的重要资产。中方高度重视维和人员安全问题。中方推动安理会通过首个关于维和人员安全的第2518号决议和有关主席声明，并为联合国秘书处制定行动方案提供资金支持。中国同巴西、印度尼西亚、卢旺达等会员国成立联合国维和人员安全之友小组，致力于加强信息沟通，促进政策协调，提高能力建设。中方还积极向出兵国提供安全培训，资助联合国秘书处举办安全问题研讨班，并决定向维和人员捐赠新冠疫苗。中方愿继续同安理会成员和国际社会一道，为保护维和人员安全贡献力量。

与会各方欢迎中国推动安理会举办此次会议，赞赏中国在维和领域特别是维和人员安全问题上发挥的领导作用和所作积极贡献。各方高度肯定中国等国家推动成立联合国维和人员安全之友小组，普遍认为维和人员面临的安全环境严峻复杂。今年以来维和人员伤亡人数显著上升，此次安理会公开辩论会提升了国际社会对该问题的关注，进一步明确了应当采取的举措，有助于更好增进维和人员安全，更好发挥维和行动对维护国际和平与安全的重要作用。

联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦在发言中指出，联合国维和行动正在努力应对袭击事件增加造成的严峻挑战。他强调，确保维和人员安全是使他们能够履职的关键，中国在推进这一议程上发挥了领导作用。拉克鲁瓦呼吁各方继续对联合国维和行动给予人员、装备、预算等方面的支持。

巴西常驻联合国代表科斯塔代表联合国维和人员安全之友小组与会发言。他指出，联合国维和行动在促进争端政治解决、实施停火、保护平民和促进人权方面发挥了重要作用。联合国维和人员安全之友小组成立目的就是建立一个加强政策协调、信息共享和能力建设的平台，在多边基础上保障维和人员安全。

“保障维和人员安全需要集体努力，既要有长期承诺，又要有明确、现实和可实施的计划。”肯尼亚代表在发言中强调，维和人员在维和行动中面临着越来越多的安全挑战，保障其安全在安理会议事日程中有着重要地位，这需要各方努力、形成合力。

（本报华盛顿、联合国5月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 03 版）

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