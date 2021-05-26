本报记者 李 潇 黄发红

5月25日，首期阿拉伯国家驻华外交官研修班的学员们走进上海市委党校，参观校史馆，听取专题讲座。

步道两旁绿树成荫。在讲解员的引领下，学员们首先参观了校史馆，共同回顾了上海市委党校成立初期的艰苦岁月和此后的发展历程。

“忠诚、求实、开拓。”摩洛哥驻华使馆外交官阿卜杜拉·阿沙什走过馆内展示的党校校训时，停下脚步凝视着三个鲜红的中文词语，轻声与本报记者交流着其中含义，“这的确是非常精准的表述，从中可以感受到中国共产党的精神特质。”

《打铁还需自身硬——今天如何做一名共产党员》《改革开放成就上海》《共产党人的必修课》《国家治理的中国方案：以政党为中心的考察》……漫步在书海撷英展区，阿联酋驻华使馆外交官阿卜杜拉·沙米西频频停步观察。“这些丰富的书籍，正代表着中国共产党不断自我探索和进步的能力。”他对记者表示。

据介绍，上海市委党校已与全球40多个培训机构及高等院校建立了稳定的交流合作关系，并为许多发展中国家的公务员提供培训服务，交流治国理政经验。几位学员在参观中注意到，党校在2018年就曾举办过阿拉伯国家公务员公共行政管理研修班，他们对这类交流活动纷纷表达了赞赏。

党校向每位学员赠送了《习近平谈治国理政》阿文版第一卷、第二卷。学员们纷纷翻看阅读。巴勒斯坦驻华使馆外交官沙迪·艾布扎尔格说，自己很喜欢读《习近平谈治国理政》，“书中阐释了中国实现中华民族伟大复兴中国梦的治国方略和中国为全人类的幸福而奋斗的目标，对我理解中国、学习中国经验很有帮助”。

在党史课的交流环节，伊拉克驻华使馆外交官巴希尔·马德胡尔对中国共产党在革命斗争中表现出的英勇气概表示赞赏，并提问：中国共产党为何能取得如此巨大的成功？负责专题讲座的党校党史党建教研部副教授王瑶表示，中国共产党从一开始就有着明确的奋斗目标，并且本着实事求是的精神，在深刻洞悉历史规律、把握时代大势基础上，一步步前进，才取得了今天的成就。她的回答引起了在座学员们的热烈掌声。

在讨论交流中国“十四五”规划、新发展理念、脱贫攻坚等内容时，有学员提问，中国制定的大政方针，最后都是如何得到执行和落实的？党校马克思主义学院讲师卜新兵指出，从中央到地方再到基层，中国共产党和中国政府有着严密的组织结构，实现对所有层级的全覆盖。同时，各级党委和政府都会对政策的执行和落实情况进行监督考核。去年，就是通过这样的组织结构，中国的疫情防控措施才能层层落实到基层社区，在短时间内有效控制住疫情。

当天的交流和讲座进入尾声时，学员们仍然热情高涨，与几位负责专题讲座的中方专家和授课人深入互动。“今天在党校的参访和深入交流，让我们理解了中国共产党为什么‘能’，也让我们对接下来的交流愈加期待。”卡塔尔驻华大使馆外交官穆罕默德·萨比赫说。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)