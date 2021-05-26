本报记者 颜 欢 马 菲

5月22日，中国祝融号火星车安全驶离着陆平台，到达火星表面，开始巡视探测。连日来，外国媒体高度关注中国首次火星探测任务的进展，积极评价中国实现了从地月系到行星际的跨越，认为这一壮举是中国航天事业飞速发展的体现，为人类探索宇宙开创了新的机遇。

“比登月挑战更大、更难得的成就”

火星探测风险高、难度大，探测任务面临行星际空间环境特殊、火星大气稀薄、火星表面地形地貌复杂等挑战，同时受远距离、长时延的影响，着陆阶段存在环境不确定、着陆程序复杂、地面无法干预等难点。

英国《自然》杂志网站援引意大利行星科学家罗伯托·奥罗塞的话说，这项火星探测任务的实施“对中国来说是一个巨大的飞跃”，因为中国在一次任务中就完成了其他航天大国此前耗费数十年才实现的任务。

日本共同社报道说，祝融号火星车已开始在火星表面探测，中国成为继美国之后第二个成功探测火星表面的国家。

德国主流媒体的报道尤其关注火星着陆的攻关难度和复杂性。德国《每日新闻》网站发文称，中国天问一号探测器成功着陆火星，祝融号火星车成功驶上火星表面，令世界瞩目。从技术角度来说，飞往及登陆火星等活动是“极其困难的”。

德国《法兰克福汇报》网站发表文章说，天问一号发射10个月后，其搭载的祝融号火星车首次在火星上行驶。这使中国成为第一个在其首次前往火星的太空飞行中就实现在火星轨道上运行、在火星上着陆并在火星上部署火星车的国家。

瑞士《24小时》《晨报》《日内瓦论坛报》等多家媒体在报道中指出，中国祝融号火星车在抵达火星一周后开始巡视探测这颗红色星球。

美联社报道说，天问一号探测器在火星成功着陆，是一项“比登月挑战更大、更难得的成就”，是“中国航天事业发展的又一历史性进展”。

“中国在航天科研领域取得的巨大成功”

火星是人类探测时间最长、次数最多，参与探测国家最多的一颗行星。但是，火星探测任务的成功率一直不高。目前实施的47次火星探测任务中，仅25次成功或部分成功。火星着陆任务风险更高，22次着陆任务（着陆火星19次、着陆火星卫星3次），只有10次成功。目前，只有美国和中国掌握了火星软着陆技术。

路透社发表题为《中国完成了历史性火星探测器着陆》的报道称，中国正在进行一项雄心勃勃的太空探索计划，成为世界上首个在第一次火星任务中就实现“绕、着、巡”三大目标的国家。接下来，中国将重点推进可重复使用航天器的研发，并计划建设国际月球科研站。

韩国《韩民族日报》在报道中指出，在大气密度不到地球1%的火星上着陆，必须精确控制探测器每一个程序。中国做到了这一点，成为世界上第二个成功着陆火星的国家。

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯国家航天集团公司总经理罗戈津日前通过社交媒体祝贺天问一号探测器成功登上火星，并表示“这是中国在航天科研领域取得的巨大成功”。他强调，俄方支持加强国际合作，共同推进宇宙探索。俄著名航天新闻评论员利索夫认为，这是中国继完成登月计划后，再次证明在太空探索领域处于领先地位。

“今日俄罗斯”网站的报道指出，天问一号成功着陆火星是中国航天发展中一项了不起的成就，证明中国已跻身太空探索大国前列。自2003年中国首次将宇航员送入太空以来，中国航天研究取得了迅速进步。

《俄罗斯商业咨询日报》网站援引俄航天学家和火箭专家亚历山大·热列兹尼亚科夫的话说，在航天领域，中国取得了越来越多的成就，我们敬佩中国在落实太空计划过程中保持的连贯性和目标性。

韩国《每日经济新闻》报道指出，在国家的全力支持下，中国在宇宙探索领域实现全面崛起。

西班牙广播电视台报道说，近年来，中国航天研究不断加速，对太空的探索不断扩展。与此同时，中国已经为未来一段时间航天研究制订了中长期计划，“在相关领域，中国已经跻身世界一流强国”。

美国有线电视新闻网站报道说，以中国神话传说中的火神命名的祝融号火星车实现历史性着陆，展现了中国在太空探索领域取得的巨大进步，以及中国日益强大的太空探索能力。

“人类对火星研究进入新阶段”

火星探测是一项科学探索性强的工程，到达火星后获取有效的科学探测数据对于科学研究来说非常重要。

《德国之声》网站的报道指出：“火星上首次留下中国印记。”文章说，祝融号火星车将在火星上执行为期至少3个月的探测任务，期待它能够考察当地的永久冻土层，传回此前不为人知的地质信息。

西班牙《国家报》评论称，中国航天技术快速崛起，在太空探索中取得了新的成功。“2021年可以说是人类探索太空进程中的一个关键年份，人类对火星研究进入新阶段。”

哥伦比亚《共和国报》网站报道援引行星地质学家艾米丽·拉克达沃拉的话称，“火星是太阳系最难着陆的地方”，天问一号着陆火星，标志着中国已经在航天事业发展上取得重大进步，将为全球探索宇宙奥秘作出新的更大的贡献。

墨西哥《宇宙报》以“为何中国天问一号着陆火星是一项历史性成就”为题报道并评价，这是中国在星际探测征程上迈出的重要一步。中国在首次登陆火星任务中实现“绕、着、巡”三个目标，“这是世界级的里程碑”。

美国《国家地理》杂志在报道中强调，在火星表面成功着陆是一项非同寻常的挑战，对激发年轻人的科学热情、提升整个国家的创造力、增强探索未知的能力并探寻扩大人类生存空间的可能性具有重大意义。报道援引法国天体物理学与行星学研究所研究员米歇尔·布兰克的评论称，“登陆火星比登月难得多，但是中国已经通过一系列成功的航天任务，为此刻作好了准备”。

法国欧洲时报网的文章关注到，天问一号探测器搭载了13台科学载荷，助力对火星空间环境、地表形貌特征、土壤表层结构等的研究。文章评论称，此次火星探测任务的每个环节都必须确保精准无误，是包括航天在内的诸多领域科研水平的集中展示。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)