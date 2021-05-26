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王毅出席庆祝“非洲日”招待会

2021年05月26日05:26 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月25日电 国务委员兼外长王毅25日在北京出席庆祝“非洲日”招待会并致辞。

　　王毅代表中国政府，向非洲驻华使节，向非洲国家和人民致以节日祝贺。他表示，“非洲日”是非洲人民争取独立、加强团结的重要纪念日，也是中非双方共同的节日。

　　王毅表示，今年对于中非双方都是具有特殊和重要意义的一年。他就开创中非合作新局面提出四点建议：第一，坚持与时俱进，办好新一届论坛会议。第二，坚持同舟共济，携手早日战胜疫情。第三，坚持共同发展，推动务实合作行稳致远。第四，坚持公平正义，加强国际事务协调配合。

　　非洲驻华使团长、喀麦隆驻华大使姆巴纳表示，非中要共同办好中非合作论坛会议，向国际社会发出非中携手促进世界公平正义、和平合作的强有力信息。他还宣读了非洲联盟委员会主席法基书面致辞。

　　1963年5月25日，非洲联盟前身非洲统一组织成立，将5月25日定为“非洲日”。非洲驻华使团每年均在京举行庆祝招待会。本次招待会由中方同非洲驻华使团共同举办，53个非洲国家驻华大使或临时代办、非洲联盟驻华代表出席。

(责编：白宇、赵欣悦)

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