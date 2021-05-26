新华社莫斯科5月25日电（记者石昊 鲁金博）俄罗斯总统普京25日在索契同正在莫斯科出席中俄第十六轮战略安全磋商的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通电话。

普京请杨洁篪转达致习近平主席的亲切问候。他表示，俄中关系处于历史最好时期，两国元首保持密切交流至关重要。俄方坚定致力于推动俄中全面战略协作伙伴关系高水平发展，愿进一步同中方密切战略协调与配合，捍卫多边主义，为维护全球战略稳定作出贡献。

杨洁篪转达习近平主席致普京总统的诚挚问候和口信。杨洁篪表示，在两国元首的亲自擘画和战略引领下，新时代中俄全面战略协作伙伴关系始终保持强劲发展势头。双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范，为动荡变革中的世界注入了宝贵的稳定性和正能量。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，中方愿同俄方一道，全面落实两国元首共识，搞好本次磋商，把中俄高水平政治互信转化为更多战略协作成果。

同日，杨洁篪同俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫共同主持中俄第十六轮战略安全磋商，就中俄关系和事关国际安全和战略稳定的一系列重大问题深入交换意见，达成广泛共识。

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