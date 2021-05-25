人民网北京5月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：北京时间5月25日凌晨举行的安理会维和人员安全公开辩论会上，安理会成员一致通过了中方提出的维和人员安全问题主席声明。作为安理会5月轮值主席国，中方能否介绍有关情况？

赵立坚：经中国积极推动，联合国安理会协商一致通过了中国起草的维和人员安全问题主席声明，在实现安理会审议维和人员安全议题的常态化和机制化、为维和人员接种疫苗、应用新技术保障维和人员安全等方面均提出新的明确要求，成为维和人员安全领域的又一份指导文件。

联合国维和行动是维护国际和平与安全的重要手段。当前，维和人员面临的安全风险显著上升。中方作为安理会轮值主席，会同安理会成员，聚焦当前维和人员面临的突出安全挑战，提出针对性强的务实举措，并形成主席声明，反映了新形势下安理会在保障维和人员安全问题上的新共识。

中方作为安理会常任理事国、五常维和行动最大出兵国、维和人员安全之友小组主席，将继续同各方一道，推动更好保障维和人员安全，更好发挥维和行动对维护国际和平与安全的重要作用。

彭博社记者：鉴于日本当前疫情形势，美国已经建议美公民避免前往日本。中方对此有何评论？是否会考虑对日本发布旅行警告？

赵立坚：当前，全球新冠肺炎疫情形势依然十分严峻。从维护人员健康安全出发，中方仍然建议中国公民尽量避免不必要的跨境旅行。

关于你提到的第二个问题，我目前没有要发布的消息。

《北京日报》记者：24日，俄罗斯外长拉夫罗夫接受媒体独家采访。在谈及俄中结盟对抗美国可能性时，拉夫罗夫称，俄罗斯和中国对目前的双边合作模式感到满意，双方合作模式使彼此能够解决双边对话中存在的问题，有效捍卫双方在多边组织内的利益，协调在国际舞台上的行动。俄罗斯和中国共同致力于对全球和地区局势施加积极和稳定的影响。俄中关系处于历史最高水平，主要得益于双边关系模式“在某种程度上超越了冷战期间国家在结盟框架下的协作水平”。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对拉夫罗夫外长的积极表态表示赞赏。中俄新时代全面战略协作伙伴关系百炼成金，坚如磐石。中俄关系之所以经得起国际风云变幻考验，成为当今世界的稳定性力量，就在于双方始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方；始终相互尊重彼此核心利益，照顾对方合理关切；始终担当有为，主持公道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中方愿同俄方以及国际社会一道，继续支持和践行真正的多边主义，积极推进国际关系民主化，促进各国深化互利合作，为世界和平发展不断注入新的动力，提供更多稳定性。

《环球时报》记者：韩国产业资源通商部长官文胜煜25日在介绍文在寅总统访美成果时表示，韩美元首联合声明有关经济的内容不排斥特定国家。中国是韩国最大出口市场和重要经济合作伙伴，韩国企业将继续对华投资。韩政府将深化发展同包括中美在内主要贸易对象国的经济合作。你对此有何评论？

赵立坚：我们注意到文胜煜长官的有关表态。中韩互为近邻和重要合作伙伴。在全球化时代，两国产业链、供应链、价值链深度融合。双方按照市场经济规律和自由贸易规则开展投资和经贸合作符合两国共同利益。中方欢迎韩国企业继续为加强中韩经贸合作、推动双边关系发展发挥重要作用。

《中国日报》记者：国际原子能机构总干事格罗西24日举行新闻发布会，宣布延期机构与伊朗就保障监督问题达成的“临时技术谅解”至6月24日。请问中方对此有何评论？这对正在维也纳进行的伊核谈判将产生何种影响？中方如何看待谈判前景以及在谈判中发挥了什么作用？

赵立坚：中方欢迎伊朗与国际原子能机构延期技术谅解,希望谅解能够得到忠实履行。中方认为，这反映出伊方致力于推动伊核全面协议恢复履约谈判取得成果的政治意愿，为谈判争取了宝贵时间。当前，伊核谈判取得重要实质进展，但仍存一些分歧。中方希望有关各方增强紧迫感，尽快作出政治决断，推动谈判早日实现突破。

中国作为全面协议的重要参与方，一直从维护国际核不扩散体系、维护中东地区的和平稳定出发，积极推动伊核问题政治外交解决进程，为推动全面协议重返正轨开展了大量工作。中方始终坚持政治解决，引导全面协议各方认真落实去年12月伊核外长会共识，启动美伊恢复履约的谈判，敦促美方反省自身退约行为，取消所有对伊相关制裁，敦促伊方在此基础上全面恢复履约。中方始终积极斡旋，通过提出“中国方案”弥合各方分歧，推动谈判取得进展。中方履行承诺，克服各种困难，将伊朗阿拉克重水堆改造项目打造成全面协议执行的重要亮点。中方始终坚定维护自身的正当权益，积极推动美方全面彻底解除所有对伊朗以及中国等第三方的非法单边制裁。中方始终坚持维护地区和平稳定，主张建立海湾地区多边对话平台，在维护全面协议的前提下，通过平等协商解决各方的安全关切。

“行百里者半九十”。中方希望各方能够从长远和大局出发，充分发挥政治智慧，以灵活务实态度解决未决问题，早日达成美伊恢复履约的最终方案，推动全面协议重返正轨。中方将继续为推动这一外交进程作出不懈努力，同时坚定维护自身的正当合法权益。

中新社记者：习近平主席昨天同越南国家主席阮春福通电话。这次通话对两党两国关系有何重要意义？

赵立坚：昨天，习近平主席同越南国家主席阮春福通电话，就两党两国关系深入交换意见。

习近平主席表示，中国共产党即将迎来百年华诞，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，越南也将朝着两个百年目标砥砺奋进。双方要坚持从战略高度和长远角度看待和把握两党两国关系，锚定中越关系前进的正确方向。

阮春福主席热烈祝贺中国共产党即将迎来百年华诞，赞赏中国在以习近平总书记为核心的中国共产党坚强领导下，实现抗击疫情、恢复经济、脱贫攻坚三大战役的胜利，对中国成功迎来从站起来、富起来到强起来的巨大转变表示祝贺，祝愿中国在实现第二个百年奋斗目标的征程上取得更大成就。

我想强调的是，中越是山水相连的社会主义友好邻邦，有着“同志加兄弟”的传统友谊和共同的理想信念。近年来，两党两国关系保持良好发展势头，此次通话更是为今后一个时期双方关系发展指明了方向。中方高度重视中越关系，愿同越方一道，不断赋予中越全面战略合作新的时代内涵，积极构建中越具有战略意义的命运共同体，为两党两国关系和社会主义事业发展注入新活力。

深圳卫视记者：据报道，所罗门群岛已开始接种中国援助的国药疫苗。中方能否介绍更多情况？

赵立坚：5月21日，所罗门群岛举行中国援所疫苗接种启动仪式，所罗门群岛总理索加瓦雷、副总理梅兰加及多名内阁部长出席。索加瓦雷总理在启动仪式上致辞，衷心感谢习近平主席和中国政府提供疫苗援助，表示所政府高度信任中国疫苗的安全性和有效性，计划将国药疫苗推广至全国各省。梅兰加副总理现场率先接种第一剂国药疫苗。

所罗门群岛是首个在全国范围内接种中国疫苗的太平洋岛国。这是中方坚定履行疫苗作为全球公共产品的承诺在太平洋岛国地区的具体体现，也是中方推动构建人类卫生健康共同体的实际行动，这彰显了中所2019年9月建交以来两国关系全面发展的良好势头，也必将有助于所罗门群岛维护本国人民生命健康并最终战胜疫情。

彭博社记者：新西兰外长告诫国内出口商应谋求多元化发展、积极开拓其他市场，以应对中新贸易关系恶化风险。中方对此有何评论？

赵立坚：中新两国互为重要合作伙伴。中新关系取得长足发展，是基于双方长期坚持相互尊重、相互信任、互利共赢。希望新方继续秉持“争先”精神以及相互尊重、平等相待原则，同中方相向而行，做大合作蛋糕，排除外部干扰，共同推进中新全面战略伙伴关系。

澎湃新闻记者：韩国原子能研究院上周举行“福岛核污染水排放相关专家恳谈会”。与会专家一致认为，日本政府没有向国际社会提供核污染水成分的科学说明，仅口头保证“安全”不是国际社会负责任一员的应有态度。韩国网友呼吁阻止日方将“可能使我们的孩子得癌症”的核污染水排海。中方对此有何评论？

赵立坚：福岛核事故距今已十年。我们没有等来日方有效防止核污染水危害周边生态环境的措施，却等来了日方以排海方式处置核污染水的单方面错误决定。我们没有看到负责处理福岛核事故的东京电力公司从灾难中吸取教训，却看到媒体不断曝光东电公司在核电管理上草率混乱、隐瞒、虚报和篡改信息的斑斑劣迹。日方在福岛核事故处置上一次次失信于国内民众和国际社会，让我们不得不对其宣称的所谓安全处置方式的合理性和科学性、以及提供的信息和数据的真实性、可信性打一个大大的问号。

日方为一己之私作出的危险决定将贻害子孙后代和全球生态。这笔账如果日方不算明白，国际社会必会帮它算明白，如果日方揣着明白装糊涂，国际社会肯定不会答应。日方应该认清自身在福岛核污染水问题上应尽的责任和义务，回到同利益攸关方和有关国际机构开展协商的正确轨道上来，不得擅自启动排海行动。

法新社记者：太平洋岛国萨摩亚发生宪政危机。昨天，当选总理被拒绝进入议会，其前任拒绝交出权力。中方对此持何立场？中方承认谁是萨总理？

赵立坚：中国和萨摩亚关系良好。中方一贯秉持不干涉内政原则，相信萨方有能力、有智慧处理好内部事务。

法新社记者：针对上周末白俄罗斯截停商业航班并逮捕一名反对派人士，欧洲国家决定禁止白航空公司客机入境，中方是否也会采取类似措施？目前中方是否仍允许白俄罗斯航班进入中国空域？

赵立坚：我们注意到有关报道。目前有关事件事实尚不清楚，在了解事实和真相之前，各方应保持克制，避免事态升级。

(责编：张信凤、刘慧)