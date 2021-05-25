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法国报告“罕见”变异新冠病毒引发聚集性感染

2021年05月25日19:12 | 来源：新华社
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　　新华社巴黎5月25日电（记者陈晨）法国卫生部门证实，波尔多市一个居民区近日有超过50人被确诊感染一种“非常罕见”的变异新冠病毒。法国卫生部门认为这种变异新冠病毒是在英国发现的变异新冠病毒基础上突变而成的。

　　法国公共卫生部门和国家呼吸道感染病毒参考中心联合完成并于日前公布的一份报告说，该变异新冠病毒被命名为20I/484Q，此前仅在法兰西岛等几个大区零星的新冠病例中被检测到，然而最近法兰西岛大区和新阿基坦大区出现了该变异病毒的聚集性感染事件。其中新阿基坦大区首府波尔多市一个居民区的聚集性感染事件确诊病例已超50例。

　　波尔多市市长皮埃尔·于尔米克24日在接受媒体采访时表示，当地已经迅速采取措施防止这一变异新冠病毒传播蔓延。发生聚集性感染事件的居民区将于26日建立一个临时新冠疫苗接种中心，所有成年居民都可以无条件尽快接种疫苗。

　　报告说，法卫生部门目前不掌握关于20I/484Q变异病毒的流行病学、病毒学或临床数据，其特征可能与英国发现的变异新冠病毒B.1.1.7接近，因为它是由B.1.1.7衍生出来的。

　　新阿基坦大区卫生机构负责人伯努瓦·埃勒博德接受法国媒体采访时表示，目前被确诊感染这一变异病毒的都是不需要住院治疗的年轻人，他们没有显示出更为严重的新冠临床症状。

　　法国公共卫生部门日前发布公报说，法国近期疫情有所好转。该机构最新统计数据显示，截至24日下午，法国累计新冠确诊病例5605895例，累计死亡108687例。

(责编：张信凤、杨牧)

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