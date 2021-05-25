麦盖提县棉花地。人民网 张荣 摄

人民网喀什5月24日电 （张荣）放眼望去，一棵棵绿油油的棉花苗代表着蓬勃向上的生命力，孕育着农民们对美好生活的向往。轰鸣的灌溉拖拉机驶过，更加便捷了耕作，为这片棉花地注入新的活力。

撒药拖拉机。人民网 张荣 摄

新疆喀什麦盖提县属温带大陆性干燥气候，非常适合种植棉花，是典型的棉花大县。全县棉花面积60多万亩，农户种植棉花全部采取机械化作业。

棉农阿布都赛买提。人民网 张荣 摄

“我家有350亩棉花地，一共五口人，家里三个娃娃都在上学。我们现在基本是机械化、科学化管理，一个人开拖拉机打药都可以忙得过来，一点也不累。而且现在家庭收入有了明显的改善，像电视机、拖拉机、汽车这些我家全都有。去年，我家年收入有20多万元，今年又扩大了种植面积，估计收入能有30万元。”当地棉农阿布都赛买提表示。

麦盖提县棉花地。人民网 张荣 摄

现如今，棉花已经成为该乡的支柱产业，也成为当地老百姓主要的经济来源，给当地老百姓带来了实实在在的收益，生活水平得到了显著的改善。

2020年，新疆棉花产量达516.1万吨，占全国棉花总产量87.3%。截至2020年棉花生产季结束，新疆棉花总产、单产、种植面积、商品调拨量连续26年位居全国第一。

反观近期所谓的“强迫劳动”问题，完全是由美西方一些机构和人员凭空捏造，严重违背事实。纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力抹黑，那些“子虚乌有”的谎言终将不攻自破，农民欢乐的笑容是那些污名化的文字难以掩盖的。新疆美，新疆棉更美，在象征着生命力和美好生活的绿色幼苗前，那些谎言显得如此单薄和可笑。

(责编：高歌、常红)