新华社华盛顿5月24日电（国际观察）弗洛伊德周年祭 美国仍无以告慰

新华社记者邓仙来 徐剑梅

25日是美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭明尼苏达州白人警察“跪颈”执法致死一周年。近来，美国民众在事发地明尼阿波利斯市举行悼念集会，对政府在消除暴力执法和保障种族平等方面的进展迟缓表达不满。

目前，弗洛伊德案主犯德雷克·肖万被控谋杀等所有罪名已成立，但其量刑仍不确定，对其他3名涉案前警察的审判则被延期。与此同时，由于国会两党争斗激烈，以弗洛伊德名字命名的警务改革法案在参议院受阻。一年来的抗争只换来有限的进展，美国种族歧视的顽疾仍旧根深蒂固。

悼念活动

弗洛伊德家人、美国民权运动领袖和数百名当地民众23日走上明尼阿波利斯市街头，悼念弗洛伊德，并对政府在消除警察暴力执法和保障种族平等方面工作的进展表达不满。在“没有正义就没有和平”“喊出他（弗洛伊德）的名字”的口号声中，出席悼念活动的明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹和明尼阿波利斯市长雅各布·弗雷成为众矢之的。抗议人士怒斥政府官员没有采取任何行动制止暴力执法和种族歧视。

作为全美悼念弗洛伊德身亡一周年活动的一部分，由弗洛伊德妹妹布丽奇特·弗洛伊德发起的“乔治·弗洛伊德纪念基金会”24日在明尼阿波利斯市举行研讨会，呼吁遭遇类似警察暴力执法的受害者亲属共同寻求法律变革，避免惨案再次发生。

会上，2014年遭纽约警察“锁喉”致死的非洲裔男子埃里克·加纳的母亲格温·卡尔说，她多年来一直推动纽约州关于禁止“锁喉”动作等的警务改革立法，还曾带着简易棺材去州议会大厦抗议。“我不相信写信，也不相信打电话，我只想直接到他们（议员）面前表达我的要求——不是提问，而是要求。”

进展有限

分析人士指出，尽管肖万被控罪名全部成立，但具体如何量刑仍不确定。同时，对弗洛伊德案其他涉案前警察的审判推迟以及相关警务改革法案推进受阻，都表明消除美国根深蒂固的系统性种族主义绝非易事。

此前，陪审团判定肖万二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人罪名全部成立，对肖万的量刑将于6月25日宣布。该案主审法官彼得·卡希尔已认同检方列举的对肖万从重量刑的部分理由，他面临的刑期可能长达40年。但无论量刑结果如何，根据明尼苏达州法律，如犯人表现良好，其服刑时间达到刑期的三分之二后就可以获得假释。此外，对其他3名涉案前警察的审判已被推迟到明年3月。这3人被控协助、教唆二级谋杀罪和过失杀人罪。

去年6月，由民主党掌控的国会众议院表决通过了《弗洛伊德警察执法公正法案》，当时共和党掌控的参议院未对该法案进行表决。今年3月，众议院再次表决通过这项法案。但由于两党在法案内容上分歧严重，该法案目前在两党各占50个席位的参议院受阻，无法如总统拜登所愿在25日签署成为法律。

美国民权运动领袖阿尔·沙普顿23日呼吁采取进一步措施推进警务改革。他表示，历史铭记弗洛伊德的原因不应该是他遭到白人警察跪杀，而是他的死推动了消除警察暴力执法的改革。

痼疾难除

弗洛伊德案引发了美国人对警察暴力执法和种族歧视的深刻反思。但这一年来，非洲裔美国人遭警察暴力执法致死事件依然没有减少，美国主张白人至上的种族主义势力仍在膨胀，同时由弗洛伊德案引发的警务改革问题成为美国两党争斗的又一焦点，相关改革因此受到严重阻碍。

根据“警察暴力地图”网站公布的数据，2020年美国共有1127人在警察执法过程中死亡，而非洲裔被警察杀死的概率是白人的三倍。美国民调机构YouGov4月份一项民调结果显示，经过一年的抗争，认为美国种族关系“总体不好”的受访者比例仍高达65%。该机构5月份公布的另一项民调结果显示，当被问及弗洛伊德之死是否改善了美国警察与非白人群体之间的关系时，仅有十分之一的受访者认为有所改善，五分之二的人认为关系变差，半数人认为没有改变。

与此同时，在弗洛伊德案审判过程中，部分激进左翼人士主张削减警察经费，甚至解散警察部门。这些主张得到一些进步派民主党籍国会议员支持，而共和党人则强调维护“法律与秩序”，强烈反对削弱警察力量。

斯坦福大学政治学教授哈基姆·杰斐逊认为，美国民众对“黑人的命也是命”运动的声援力度随着时间推移正迅速减弱，而弗洛伊德之死引发的对种族问题的反思“看上去也没能持续”。

(责编：崔越、刘叶婷)