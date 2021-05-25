人民网和田5月24日电 （张荣）新疆和田巴格其镇新疆果业（和田）核桃交易市场（以下简称“交易市场”）大厅中陆续到访的农户拿着自己的票据，悠然自得地坐在位置上等待。交易大厅不断跳动的实时交易数据，谱写着农户们生活的新乐章。

交易市场位于和田县城西，距市中心8公里，占地面积76000平方米。交易大厅设有核桃市场线上、线下一体化交易的实时数据，按照“线上电子商务交易平台+线下产地批发交易市场”一体化模式，通过大数据分析，这里可发布公平、公正的交易行情和价格指数，从而稳定农产品市场价格，切实维护农民利益。

“我昨天刚把核桃卖了800多公斤，一斤12元。最近是淡季，一个月可以卖五六千元，旺季的时候一个月卖1万多元不是问题，多亏了这个交易市场平台。”当地农户阿布都拿着票据坐在结算中心大厅等待兑换。

据介绍，以前农户自行联系买家卖核桃很容易吃亏，甚至会出现拖欠货款的情况。现在，农户和买家需在该交易市场“开户”，买家必须保证“户头”下有资金才可以进行交易，防止出现拖欠货款。农户交易后，即可前往结算中心，凭票据选择现金或网银进行结算。这种公平、透明的营商环境切实保障了当地农户的利益。同时，在市场不景气的时候，政府也会收购当地农户的核桃，最大化保护农户的利益。

据了解，“龙头企业+基地+合作社+种植大户+农户”一体化的经营模式，惠及当地专业合作社及卫星工厂50家，直接解决就业3500人，间接带动就业1万余人次。

和田县巴格其镇是和田地区核桃的主要产区，盛产薄皮核桃，而且该交易市场把核桃制作成各种口味的休闲食品，例如核桃油、切糕等，销往全国各地。市场还设有直播带货间，每天线上交易额达3千多元。

“我们希望通过两三年的努力，打造世界最优的核桃种植、加工基地，中国最大的核桃批发交易集散地，建立一二三产业融合发展的现代农业体系，为当地群众稳步增收创造更广阔的平台，助力和田地区乡村振兴。”企业负责人高国蔚表示。

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