新华社纽约5月24日电 综述：国际油价上涨预期显著提升

新华社记者刘亚南

由于市场对石油供需形势乐观预期回升，国际原油期货价格在隔夜市场上涨，24日早盘继续震荡走高，午后窄幅盘整。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2.47美元，收于每桶66.05美元，涨幅为3.88%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.02美元，收于每桶68.46美元，涨幅为3.04%。

分析人士认为，国际油价上涨预期显著提升，多方面因素提振油价。

伊朗与国际原子能机构就核查工作达成的三个月临时技术协议22日到期后，伊方24日决定将该协议延期一个月。市场分析人士认为，此举为美国解除对伊制裁谈判取得进展和达成成果提供机会。同时，市场有能力吸收可能因制裁解除而涌入市场的伊朗石油供应。

PVM石油经纪公司分析师斯蒂芬·布伦诺克说，伊朗原油回到市场不大可能阻止全球石油库存下降。由于今后数月新冠疫苗接种将推动石油需求大幅增长，伊朗额外增加的原油供应将被市场吸收。

美国价格期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示，市场预期全球经济重启将带来巨大石油需求，油价显著上涨。他还表示，5月底美国迎来传统假日，预计汽油需求将大幅增长，抬高汽油价格。

高盛集团表示，即便伊朗原油出口可能增加，在国际原油供应缺乏弹性、新冠疫苗接种带动需求大增情况下，油价上涨理由仍然成立。假设伊朗在今年7月开始增加原油出口，布伦特油价预计仍将在今年第四季度达到每桶80美元。

摩根大通表示，美国日前公布4月强劲通胀数据后，预期布伦特油价在今年12月升至每桶100美元上方的期权头寸增加近三倍。不过，摩根大通仍然维持布伦特油价在今年年底为每桶74美元的预测。

(责编：崔越、刘叶婷)