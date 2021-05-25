人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

综述：国际油价上涨预期显著提升

2021年05月25日13:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约5月24日电 综述：国际油价上涨预期显著提升

　　新华社记者刘亚南

　　由于市场对石油供需形势乐观预期回升，国际原油期货价格在隔夜市场上涨，24日早盘继续震荡走高，午后窄幅盘整。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2.47美元，收于每桶66.05美元，涨幅为3.88%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.02美元，收于每桶68.46美元，涨幅为3.04%。

　　分析人士认为，国际油价上涨预期显著提升，多方面因素提振油价。

　　伊朗与国际原子能机构就核查工作达成的三个月临时技术协议22日到期后，伊方24日决定将该协议延期一个月。市场分析人士认为，此举为美国解除对伊制裁谈判取得进展和达成成果提供机会。同时，市场有能力吸收可能因制裁解除而涌入市场的伊朗石油供应。

　　PVM石油经纪公司分析师斯蒂芬·布伦诺克说，伊朗原油回到市场不大可能阻止全球石油库存下降。由于今后数月新冠疫苗接种将推动石油需求大幅增长，伊朗额外增加的原油供应将被市场吸收。

　　美国价格期货集团高级市场分析师菲尔·弗林表示，市场预期全球经济重启将带来巨大石油需求，油价显著上涨。他还表示，5月底美国迎来传统假日，预计汽油需求将大幅增长，抬高汽油价格。

　　高盛集团表示，即便伊朗原油出口可能增加，在国际原油供应缺乏弹性、新冠疫苗接种带动需求大增情况下，油价上涨理由仍然成立。假设伊朗在今年7月开始增加原油出口，布伦特油价预计仍将在今年第四季度达到每桶80美元。

　　摩根大通表示，美国日前公布4月强劲通胀数据后，预期布伦特油价在今年12月升至每桶100美元上方的期权头寸增加近三倍。不过，摩根大通仍然维持布伦特油价在今年年底为每桶74美元的预测。

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部