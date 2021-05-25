新华社内罗毕5月25日电 题：中国主张彰显中非命运休戚与共

新华社记者朱绍斌

近日，非洲经济体融资峰会和联合国安理会关于非洲和平与安全议题的高级别会议相继举行。在这些重要国际场合，中国为非洲面临的疫情、安全形势等多重挑战呼吁支持并提出一系列倡议，中方的主张深刻印证中国对非“真实亲诚”理念，彰显中方对推动中非命运共同体建设的决心与诚意。

当前，许多非洲国家和平安全形势面临复杂挑战，新冠疫情也助长了该地区的不稳定。此外，一些发达国家奉行疫苗“民族主义”和“保护主义”，导致非洲面临严重疫苗短缺。联合国数据显示，在全球迄今注射的14亿剂新冠疫苗中，非洲地区注射的疫苗只有2400万剂，疫苗接种人口覆盖率不到1.5%。

为帮助非洲应对诸多迫切需要纾解的“痛点”“难点”，中方提出系列主张和倡议。在非洲经济体融资峰会上，中方提出缓解非洲债务压力、促进非洲经济复苏、推动非洲增长转型和促进对非疫苗公平分配等四方面倡议。在中国倡议下举行的安理会关于非洲和平与安全议题的高级别会议上，中方又提出助力非洲弥合“抗疫鸿沟”、破解“和平赤字”、缩小“发展差距”和纠正“治理不公”等四方面建议。面对世纪疫情，中非双方还共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，呼吁国际社会在抗击疫情、疫后重建、贸易投资、债务缓减等领域加大对非洲支持力度。

中国一系列主张和倡议切中非洲实际需要，为推动国际社会帮助非洲应对挑战提供了切实路径。非洲多国人士高度评价中方倡议，认为这充分展现了中国的大国担当以及对非中关系的重视，体现了中国继续致力于帮助非洲国家走出困境的决心。

帮助非洲应对“痛点”“难点”，中国不仅有倡议，更有行动。在支持抗疫、减缓债务、维护和平等方面，中国始终坚定践行对非洲伙伴的诺言。数据显示，中国常驻非洲的46支医疗队在第一时间投入当地抗疫，15支中国巡回抗疫医疗专家组以及紧急建立的43个中非对口医院合作机制，为非洲带去防疫经验、方案和物资，中国已经并正在向30多个有需要的非洲国家提供亟需的新冠疫苗；全面落实二十国集团缓债倡议，同16个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，在中非合作论坛框架内免除15个非洲国家2020年底到期的无息贷款；迄今已派出37批次军舰在亚丁湾执行护航任务，2043名中国维和人员为非洲的和平日夜值守……

中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。事实一再证明，中国始终是非洲抗击疫情的坚定支持者、非洲发展振兴的积极参与者、非洲和平稳定的有力维护者，中非命运共同体正变得愈加紧密。

(责编：崔越、刘叶婷)