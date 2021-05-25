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谭德塞：尚未出现对现有疫苗有实质威胁的变异新冠病毒

2021年05月25日13:12 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦5月24日电 第74届世界卫生大会24日开幕。世界卫生组织总干事谭德塞在大会开幕式上谈及全球新冠疫情形势时说，截至目前，尚未出现能严重破坏现有疫苗、诊断或疗法有效性的变异新冠病毒。

　　根据世卫组织每周疫情通报，目前该组织列出的需要关注的变异新冠病毒包括：最早在英国报告的B.1.1.7、最早在南非报告的B.1.351、最早在巴西报告的P.1以及最早在印度报告的B.1.617。

　　谭德塞说，虽然目前出现的这些变异病毒尚未对在用新冠疫苗等构成实质威胁，但并不能保证会一直如此。新冠病毒一直在不断变化，未来出现的某些变化也许会使目前的抗疫工具失效，让我们“回到原点”。“除非病毒传播在每一个国家都得到控制，否则疫情不会结束”。

　　谭德塞说，新冠疫情肆虐已近一年半，现在全球仍处于“非常危险的境况”。2021年迄今报告的新冠确诊病例数超过2020年全年报告的病例数。依照目前趋势，在接下来约3周内，今年的新冠死亡病例数也将超过去年全年的死亡病例数。

　　“不管疫苗接种率是高是低，目前没有一个国家可以认为自己已摆脱困境。”谭德塞说。

　　据世卫组织估计，在抗击新冠疫情的过程中，迄今全球已至少有11.5万名医护人员丧生。谭德塞呼吁国际社会通力协作，优先为各国医护人员和老年人等高风险人群接种新冠疫苗。

　　谭德塞还说，世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）能发挥协调作用，但目前接收到的疫苗数量严重不足。世卫组织成员、疫苗生产商等应向COVAX提供更多疫苗，以便中低收入国家的民众及早接种。

(责编：崔越、刘叶婷)

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