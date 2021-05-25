新华社北京5月24日电（记者惠晓霜）刚果（金）政府23日说，东部尼拉贡戈火山喷发已经直接或间接造成至少15人死亡，大量房屋和设施被毁。

联合国机构说，170多名儿童仍然失联。

尼拉贡戈火山22日晚突然喷发，熔岩向多路流出，其中一路逼近邻近的北基伍省首府戈马市，幸好这路熔岩24日凌晨停止流动，没有进入戈马市区。航拍画面显示，熔岩像发生海啸一样涌进一座村庄，凝固成黑色固体。

刚果（金）新闻和媒体部长帕特里克·穆亚亚说，火山喷发已造成至少15人死亡，其中2人被烧死，9人在逃难途中死于车祸，4名囚犯越狱时死亡。17座村庄受灾，3个医疗中心、一所学校和一条输水管线被毁。

多家媒体援引幸存居民的话报道，实际死亡人数可能更多。一名女村民告诉美联社，她想带着父亲从家里逃走，但力气不够，只能带着孩子撤离。熔岩摧毁了她的家，她的父母都遇难。

“救救我们，我们什么都没有了，甚至连一口锅都没有。”她恳求道。

熔岩逼近时，68岁的埃内斯蒂娜·卡布欧试图帮助生病的丈夫逃走，但他病得太重，无法行走。“我告诉自己，不能一个人走。结婚以来，我们一直同甘共苦。我想把他带出去，但没办法。我只能自己逃走，他却被烧死在里面。”她哭着告诉路透社。

联合国儿童基金会说，超过170名儿童仍然失联，150多名儿童与家人失散。

尼拉贡戈火山距离戈马市约18公里，位于刚果（金）、乌干达和卢旺达交界的维龙加山脉，是非洲较为活跃的火山，1977年的喷发导致超过2000人死亡。这座火山上次喷发是2002年，熔岩覆盖戈马大部分地区，上百人死亡，数十万人逃离家园。

路透社援引一些专业人士的话报道，过去5年来，一些迹象显示尼拉贡戈火山可能再次喷发。不过，由于缺乏资金，戈马当地的火山活动监测部门去年10月至今年4月无法对火山活动作全面监测，因而没有及时发出预警。

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