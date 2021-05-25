新华社北京5月24日电（记者杨舒怡）美国最大城市纽约鼠患一直很严重，甚至有传言称，纽约的耗子比人还多！市政部门不断尝试各种灭鼠办法，而一些市民携宠物犬组成“灭鼠队”，据说狗拿耗子的效果还不错。

自新冠疫情暴发以来，美国疾病控制和预防中心发布警告说：由于大量餐馆和商家关闭，耗子找不到东西吃，出现“异常的攻击性”行为。

法新社23日报道，纽约市宠物犬主人自发组建“赖德巷猎犬会”，近30年来风雨无阻，在夜晚牵着自家狗狗穿街走巷，以灭鼠为己任。疾控中心关于老鼠的警告也没有令这些灭鼠志愿者退却。他们自豪地表示，这样既能遛狗，又能为城市做贡献。

每天晚上，狗狗们分工合作，通常先由短腿犬从垃圾堆、灌木丛中赶出耗子，再由长腿犬实施追捕、叼回耗子。捕鼠队通常每晚可以轻松捕获40只耗子。

捕鼠队组织者理查德·雷诺兹已经77岁高龄，经常挥舞棍子帮短腿犬驱赶耗子。他对狗狗们的表现非常满意：“它们为这项工作而生。”

至于捕获的那些老鼠，捕鼠队将一些样本寄给多所高校供其研究，还会把另外一些当作饲料送到附近养鸟机构，供其喂食鹰隼等。

据了解，纽约市政府为灭鼠绞尽脑汁，还尝试过往地洞里放干冰，试图让耗子缺氧死亡。

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