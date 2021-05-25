□ 贾平凡

近段时间，在美国的煽动和带领下，南海局势“热”成“一锅粥”。尽管全球还在疫情阴霾的笼罩下备受煎熬，但美、英、法、德、澳、荷、加、日等国却相继派遣军舰前往南海活动，执行所谓的“航行自由”行动。实际上，南海这么大，从来就没有所谓的“航行自由”问题。美国拉拢部分北约国家和印太地区国家，在南海大搞“航行自由”，其实是“美国舞剑”，意在中国。

此次“航行自由”行动阵仗不可谓不大。据不完全统计，接下来一段时间，如果算上美国“里根”号、“罗斯福”号航母，“马金岛”号、“美国”号两栖攻击舰，英国“伊丽莎白女王”号航母，法国“戴高乐”号航母、法国“雷电”号两栖攻击舰，或将有7个航母和准航母打击群在中国周边出现。几乎所有参与“航行自由”行动的国家都拿出了自家海军力量精锐。有些国家在舰艇装备不足的情况下，为“撑场面”甚至不惜向别国租借装备。

为什么地处大西洋沿岸的部分北约国家，热衷于不远万里到南海“游荡”？仔细思量，答案并不难寻。作为以美国为主导的军事组织，北约近年来对中国发展的焦虑与日俱增，北约去年发布的“北约2030”改革发展报告已现端倪。作为指导北约未来十年发展战略的纲领性文件，这份报告将“中国威胁”写入“战略概念”一栏，138条改革建议处处针对中国。对安全上严重依赖美国的北约国家而言，只有紧跟美国反华的指挥棒，才能得到美国更多的“保护”。积极掺和南海“航行自由”行动，无疑是部分北约国家向美国递出的“投名状”。

此外，自美国提出所谓“印太战略”以来，印太地区日益成为全球地缘政治和大国博弈的中心区域。跟随美国到南海“秀肌肉”，无论是部分北约国家，还是印太地区国家，都有自己的“小算盘”。扯虎皮拉大旗，部分北约国家和印太地区国家或许以为，借助美国的军事力量在南海耀武扬威，可以在风险可控的情况下刷一波存在感，秀一把肌肉，希望借此引起中国对他们的重视，只赚不赔。为此，不少国家打肿脸也要去凑个份子、捧个场子。

只是，这支东拼西凑、各有算计的“新八国联军”，能在南海掀起多大浪？前车之鉴并不远。此前，美国带着英国、法国、德国、澳大利亚、荷兰、加拿大、日本在南海搞军演，谁料德国把自己的行程提前通知了中国；英国翻遍家底好不容易凑了6艘军舰，然而，一艘大型综合补给舰突然发生火灾；其他几国更是各有各的小心思，做做样子比划比划就回去了。毕竟，跟着美国混，自己掏油钱，谁会傻到让自己“损兵折将”？

当前，百年变局叠加世纪疫情，抗击疫情和复苏经济是世界各国的头等大事。中国在做好自身疫情防控工作的同时，还积极援助多国抗疫。作为去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，中国进一步开放大门，主动和世界分享中国发展机遇。当此之时，反观美西方国家都想了些什么又做了什么？他们不是想着为国际抗疫合作尽义务、为全球经济复苏做贡献，而是一心想在印太地区搅浑水、搞事情，试图转移国内矛盾，在中国周边上下其手，频频制造争端，打压中国发展。也因此，他们不惜大举搅局南海，威慑中国。

如今看来，跟着美国混，真的很尴尬。因为，并非所有参与所谓南海“航行自由”行动的国家，都心甘情愿被美国绑上反华战车。一方面，后疫情时代，伴随疫情反复和经济衰退，各国自家的日子也不好过。充当美国反华打手无益于解决本国各类民生问题。另一方面，无论是抗疫还是复苏经济，他们都离不开同中国的合作。挑起与中国对抗，非但不符合其国家利益，反而会因损害与中国的合作迟早自食苦果。

现在已是21世纪第三个十年，美国纠集部分国家重拾西方列强曾经屡试不爽的“炮舰外交”，企图以军事威胁压服中国，不过是好梦一场。除了害得一众盟友伙伴白白多烧点油多受点累，恐怕一点好处也捞不到。

针对外国军舰在南海周边的活动，中国保持着足够的战略定力。中国国防部新闻发言人任国强大校曾表示，当前，在地区国家的共同努力下，南海局势总体稳定，根本不存在所谓“航行自由”问题。地区国家和国际社会都看得很清楚，南海面临的安全风险主要来自域外。

须知，今日之世界已不是百年前的世界，今日之中国也不是百年前的中国。希望有关国家多为维护地区和平稳定做出建设性贡献，而不要无事生非、制造麻烦。

(责编：艾雯、刘叶婷)