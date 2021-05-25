本报记者 严 瑜

自5月10日巴以军事冲突升级以来，这场“7年来最大的冲突”已造成数千名平民伤亡。在国际社会的斡旋下，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列方面20日晚各自宣布已达成停火协议。然而，5月21日，巴以停火协议生效当天，以色列警方与巴勒斯坦民众在耶路撒冷的阿克萨清真寺内再起冲突。

国际社会高度关注巴以局势。联合国安理会本月轮值主席、中国常驻联合国代表张军5月22日就巴以停火发表新闻谈话。谈话指出，安理会成员强调应当立即恢复全面平静，重申基于以色列和巴勒斯坦两个民主国家在安全和公认的边界内和平共处、比邻而居的愿景，实现全面和平至关重要。

值得注意的是，本轮巴以冲突爆发以来，美国多次阻止安理会通过呼吁巴以停火止暴和保护平民的联合声明，在安理会陷入空前孤立。此外，美国有意向以色列出售价值7.35亿美元的精准制导导弹，为巴以紧张局势火上浇油，引发国际社会谴责。

专家分析指出，尽管本轮巴以冲突已按下暂停键，但美国在巴以问题上对以色列的偏袒态度，增加了未来解决该问题的难度，也给中东地区的和平稳定埋下隐患。

偏袒以方 火上浇油

5月23日，巴勒斯坦总统府发言人纳比勒·鲁代纳发表声明说，以色列对东耶路撒冷谢赫杰拉地区的持续包围、与巴勒斯坦民众在阿克萨清真寺的持续冲突，可能使局势再度紧张和升级。他敦促美国紧急干预，防止以色列将地区局势拖回挑衅和升级的轨道。

本轮巴以冲突爆发后，美国非但不积极作为阻止冲突，甚至还火上浇油，种种表现令国际社会失望。法国《世界报》在社论中指出，美国政府“丝毫没有想要解决冲突的意思”。

美媒近日披露称，美国政府日前已提请美国国会审议向以色列出售7.35亿美元精准制导武器的方案，引发国际舆论哗然。

“在当前这一关键时刻，美国宣布向以色列出售精确制导武器，发出了一个错误信号，让以色列认为美国是在纵容其继续采取军事行动。”复旦大学中东研究中心研究员孙德刚在接受本报记者采访时分析称，巴以冲突爆发以来，美国政府一方面呼吁巴以停火，另一方面多次阻挠联合国安理会通过呼吁巴以停火止暴和保护平民的联合声明，并在外交表态上只强调支持以色列的自卫权，却不提对巴勒斯坦人道主义灾难的关注，种种行为实际都是在“拉偏架”。

分析人士指出，尽管美国政府口头上表示希望巴以达成停火协议并支持通过“两国方案”解决巴以问题，但实际上是在拖延时间，为以色列的军事行动和目标争取时间和有利结果。

关系特殊 利益密切

西北大学中东研究所副教授王晋指出，美国在巴以问题上长期偏袒以色列，现任政府也未从根本上改变这一态度。“在东耶路撒冷、犹太定居点建设等问题上，美国对以色列施压并不够。在巴勒斯坦民众权利保护、巴勒斯坦土地权益等方面，美国未对巴勒斯坦给予足够多的支持。在联合国层面，美国多次单方面阻止安理会在巴以问题上的决议案，阻止国际社会在巴以问题上正义与公正的呼声。”

分析认为，美国此次在敏感时期批准对以军售，再次彰显出美以特殊关系。美国为何愿意与国际社会背道而驰，为以色列“两肋插刀”？

孙德刚指出，首先，以色列是美国在中东霸权的维护者。反美、反以和反西方力量是美以共同敌人，防止中东其他国家获得核武器是双方共同诉求。其次，美国犹太人是美以特殊关系的纽带。美国犹太人约570万，犹太人社团利用选举政治，对美国两党外交政策走向起着重要影响。此外，美国与以色列的经济联系十分密切。在美国上市的国外公司中，以色列公司仅次于加拿大，位列第二位，而美国大型跨国公司如微软、苹果、谷歌等也都在以色列建立了研发中心。

激化矛盾 破坏稳定

巴以冲突引发的抗议怒火蔓延全球多地。近日，美国以及欧洲多个国家爆发不同规模的反以示威游行。土耳其和伊朗还对以色列表示强烈谴责。

“美国对以色列的偏袒，一方面严重延误了巴以停火时间，导致更多人道主义灾难；另一方面增加了巴以问题解决的难度。此外，冲突的负面影响波及其他国家，使阿拉伯国家和以色列的关系继去年有所改善之后再次出现矛盾升级态势，这不利于中东地区的和平与稳定。”孙德刚指出，在70多年来的巴以冲突中，美以特殊关系导致了中东权力失衡。在当前以强巴弱的背景下，美国通过对以军售，帮助以色列以武力促安全，忽视公平正义，将使其在阿拉伯国家乃至全球的威信进一步下滑。

王晋认为，解决巴以冲突难题，需要双方在国际社会的帮助下，通过对话和谈判的方式，寻求和平、持久和公正解决巴以问题的方式与路径。美国应当改变单边主义和霸权主义的思维和政策，尊重巴以问题当事方的意愿与诉求，与国际社会一道寻求巴以问题突破的路径与机制。

(责编：艾雯、刘叶婷)