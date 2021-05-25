新华社北京5月24日电（记者郑昊宁）埃及一家上诉法院23日驳回日本正荣汽船公司要求埃方放行旗下“长赐”号货轮的上诉，将案件发回下级初审法院审理。

正荣汽船公司一名律师告诉媒体记者，依据伊斯梅利亚省上诉法院的裁定，初审法院定于本月29日开庭审理“长赐”号堵塞苏伊士运河的赔偿事宜。

悬挂巴拿马国旗的“长赐”号3月23日在苏伊士运河搁浅，堵塞这条全球航运大动脉。经过连续数天救援，它于3月29日成功起浮脱浅。多家媒体报道，“长赐”号搁浅期间，每天平均有价值96亿美元的货物运输受阻。埃及方面说，每天损失1200万美元至1500万美元运河通行收入。

埃及苏伊士运河管理局要求正荣汽船公司赔偿约9.16亿美元，后者不同意这一赔偿金额，苏伊士运河管理局因而向一家经济法院申请扣留货轮，4月中旬获得批准，“长赐”号随后被扣留至今。正荣汽船公司不服“扣船”判决，提起上诉。

正荣汽船公司另一名律师23日告诉路透社记者，下级法院今后的裁定可能引发新的上诉，暗示双方的官司“拉锯”将持续。

伊斯梅利亚省上诉法院作出裁定后，苏伊士运河管理局发布声明，再次强调管理局方面在“堵船”事件中不承担任何责任，“长赐”号方面应承担全部责任。

声明说，苏伊士运河管理局依据多项因素提出9.16亿美元索赔金额，包括“长赐”号脱浅费用、海商法规定的救助奖金、物质和名誉损失、协调调离受阻“排队”船只的费用。埃方还强调，帮助“长赐”号脱浅过程中，一名工人死亡。

围绕巨额赔偿金，日本多家媒体曾援引正荣汽船公司人士的话报道，这家企业对于赔偿金额与埃方有分歧，双方仍在谈判。

苏伊士运河管理局人士先前告诉媒体记者，考虑将索赔金额降至6亿美元，以寻求庭外和解。该管理局主席乌萨马·拉比耶23日再次表示可以考虑“降价”。他在接受埃及电视台采访时说，能够接受将索赔金降至5.5亿美元。他同时表示，2亿美元保证金足以让“长赐”号获释。

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